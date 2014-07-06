الاستمتاع بقهوة لذيذة بفضل الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيه

تقوم آلة الإسبريسو هذه بتنظيف دائرة القهوة تلقائيًا بالماء عند بدء تشغيل الآلة أو إيقاف تشغيلها، ما يضمن طعمًا طازجًا لكل فنجان قهوة. إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تطيل عمر آلة الإسبريسو لديك، فستقوم هذه الآلة بتنبيهك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. كما سترشدك حول ما يجب القيام به ومتى من خلال الرسائل التي تظهر على الشاشة.