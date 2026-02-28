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  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

تم إيقافه

Philips Saeco Poemiaماكينة الإسبرسو اليدوية

HD8425/11

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

توفر ماكينة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق القهوة إمكانية تحضير القهوة بشكل تقليدي، وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصنع الإسبرسو المثالي كل يوم. إذ يضمن فلتر القشدة المضغوط والمبتكر، في كل مرة، مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً.

عرض جميع المزايا

مع فلتر القشدة المضغوط

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

  • من الفولاذ المقاوم للصدأ / أسود

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك

مواد عالية الجودة تدوم طويلاً

مواد عالية الجودة تدوم طويلاً

تتميز ماكينة الإسبرسو اليدوية Saeco بغلاف خارجي مصنّع من مواد عالية الجودة ومتينة.

مريحة للاستخدامات اليومية

مريحة للاستخدامات اليومية

يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.