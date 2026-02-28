ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD8425/11
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر ماكينة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق القهوة إمكانية تحضير القهوة بشكل تقليدي، وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصنع الإسبرسو المثالي كل يوم. إذ يضمن فلتر القشدة المضغوط والمبتكر، في كل مرة، مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً.
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
من الفولاذ المقاوم للصدأ / أسود
يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك
تتميز ماكينة الإسبرسو اليدوية Saeco بغلاف خارجي مصنّع من مواد عالية الجودة ومتينة.
يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.
المراجعات