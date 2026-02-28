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  • Standard Product Photo Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
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  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
  • Product with Accessory Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
  • Main in-use photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
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تم إيقافه

Philips Saeco Poemiaماكينة الإسبرسو اليدوية

HD8423/11

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

توفر ماكينة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق القهوة إمكانية تحضير القهوة بشكل تقليدي، وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصنع الإسبرسو المثالي كل يوم. إذ يضمن فلتر القشدة المضغوط والمبتكر، في كل مرة، مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً.

عرض جميع المزايا

مع فلتر القشدة المضغوط

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

  • أسود

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك

مريحة للاستخدامات اليومية

مريحة للاستخدامات اليومية

يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.

احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.