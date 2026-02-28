إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

توفر ماكينة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق القهوة إمكانية تحضير القهوة بشكل تقليدي، وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصنع الإسبرسو المثالي كل يوم. إذ يضمن فلتر القشدة المضغوط والمبتكر، في كل مرة، مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً.