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HD8423/11
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر ماكينة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق القهوة إمكانية تحضير القهوة بشكل تقليدي، وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصنع الإسبرسو المثالي كل يوم. إذ يضمن فلتر القشدة المضغوط والمبتكر، في كل مرة، مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً.
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
أسود
يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك
يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.
إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!
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