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  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

تم إيقافه

Philips Saeco Poemiaماكينة الإسبرسو اليدوية

HD8323/08

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.

عرض جميع المزايا

مع فلتر القشدة المضغوط

إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

  • أسود

حامل فلتر القشدة المضغوط

حامل فلتر القشدة المضغوط

يضمن فلتر القشدة المميز هذا الحصول على قشدة لذيذة تدوم طويلاً مهما كانت خلطة القهوة التي قد تختارها.

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك

مضخة بدرجة 15 بار

مضخة بدرجة 15 بار

يضمن الضغط العالي استخلاصًا تامًا لنكهة حبوب البن الكاملة دائمًا

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.