إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.