اختر من بين وصفتي القهوة المركزة القوية أو الأقل تركيزًا المعتدلة.

يمكنك تحضير فنجان قهوتك المفضل من خلال ضبط كثافة القهوة ونكهتها. مع خاصية تحديد كثافة القهوة على ماكينة SENSEO®‎، يمكنك الاختيار بين قهوة مركزة قوية أو أقل تركيزًا معتدلة.