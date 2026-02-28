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  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Standard Product Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
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تم إيقافه

SENSEO® Upآلة تحضير القهوة بالمغلفات

HD7880/11

استمتع بقهوة لذيذة وغنية بنكهة قوية بلمسة زر واحدة

استمتع بلحظات قهوتك المميزة مع ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات SENSEO® Up الحائزة على الجوائز، التي تتميز بأنها صغيرة وسهلة الاستخدام. ويوفر لك تصميمها المدمج قهوة مركزة قوية أو أقل تركيزًا معتدلة بلمسة زر واحدة.

عرض جميع المزايا

أصغر ماكينة تحضير قهوة SENSEO®‎ على الإطلاق

استمتع بقهوة لذيذة وغنية بنكهة قوية بلمسة زر واحدة

  • وظيفة تحديد الكثافة

  • أبيض ثعلبي اللون

  • أصغر ماكينة تحضير قهوة Senseo على الإطلاق

اختر من بين وصفتي القهوة المركزة القوية أو الأقل تركيزًا المعتدلة.

اختر من بين وصفتي القهوة المركزة القوية أو الأقل تركيزًا المعتدلة.

يمكنك تحضير فنجان قهوتك المفضل من خلال ضبط كثافة القهوة ونكهتها. مع خاصية تحديد كثافة القهوة على ماكينة SENSEO®‎، يمكنك الاختيار بين قهوة مركزة قوية أو أقل تركيزًا معتدلة.

إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

ماكينة تحضير القهوة SENSEO®‎ تغلق تلقائيًا مباشرةً بعد الانتهاء من عملية التحضير، ما يتيح لك توفير الطاقة.

بدء تشغيل مباشر وتحضير القهوة بلمسة واحدة فقط

بدء تشغيل مباشر وتحضير القهوة بلمسة واحدة فقط

تتيح لك وظيفة التشغيل المباشر تشغيل ماكينة تحضير القهوة SENSEO®‎ وتحضير قهوتك بلمسة زر واحدة فقط.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.