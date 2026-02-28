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HD7880/11
استمتع بقهوة لذيذة وغنية بنكهة قوية بلمسة زر واحدة
استمتع بلحظات قهوتك المميزة مع ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات SENSEO® Up الحائزة على الجوائز، التي تتميز بأنها صغيرة وسهلة الاستخدام. ويوفر لك تصميمها المدمج قهوة مركزة قوية أو أقل تركيزًا معتدلة بلمسة زر واحدة.
وظيفة تحديد الكثافة
أبيض ثعلبي اللون
أصغر ماكينة تحضير قهوة Senseo على الإطلاق
يمكنك تحضير فنجان قهوتك المفضل من خلال ضبط كثافة القهوة ونكهتها. مع خاصية تحديد كثافة القهوة على ماكينة SENSEO®، يمكنك الاختيار بين قهوة مركزة قوية أو أقل تركيزًا معتدلة.
ماكينة تحضير القهوة SENSEO® تغلق تلقائيًا مباشرةً بعد الانتهاء من عملية التحضير، ما يتيح لك توفير الطاقة.
تتيح لك وظيفة التشغيل المباشر تشغيل ماكينة تحضير القهوة SENSEO® وتحضير قهوتك بلمسة زر واحدة فقط.
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