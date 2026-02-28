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تم إيقافه
HD7864/81
قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
أضف لمسة من الأناقة إلى منزلك مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Quadrante. استمتع بلحظات قهوتك مع جهاز التخمير الموثوق به SENSEO®، والآن مع صينية قابلة للضبط لتناسب حجم كوبك المفضل
ارتفاع صينية قابل للضبط
أحمر تشاينيز وفضي بلاتين
وظيفة تحديد الكثافة
تضمن لك مجموعة قهوة SENSEO® المميزة ونظام التخمير الفريد من SENSEO® الحصول على كوب قهوة مثالي يأتي دائمًا مغطى بطبقة من الرغوة الغنية واللذيذة، وهذا دليل على المذاق والجودة الفائقة.
باستخدام ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات هذه، يمكنك بسهولة تحضير كوب أو كوبين من القهوة بضغطة زر واحدة.
ببساطة ارفع صينية التقطير أو اخفضها لتخصيص ماكينة تحضير القهوة SENSEO® من Philips لتناسب حجم كوبك أو فنجانك المفضل.
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