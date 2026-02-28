أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!

استمتع بكوب من الكابتشينو اللذيذ بالحليب الطازج مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Cappuccino Select. بفضل أداة صنع رغوة الحليب المدمجة، يمكنك تحضير حليب مبخر كريمي يضفي طبقة رغوة كريمية على قهوتك. سواء أكنت تفضل الكابتشينو أم القهوة SENSEO®‎ السوداء، ستحصل على كوب مثالي في لحظة واحدة!