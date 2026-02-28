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  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
  • أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!

تم إيقافه

SENSEO® تحديد الكابتشينوآلة تحضير القهوة بالمغلفات

HD7853/61

أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!

استمتع بكوب من الكابتشينو اللذيذ بالحليب الطازج مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Cappuccino Select. بفضل أداة صنع رغوة الحليب المدمجة، يمكنك تحضير حليب مبخر كريمي يضفي طبقة رغوة كريمية على قهوتك. سواء أكنت تفضل الكابتشينو أم القهوة SENSEO®‎ السوداء، ستحصل على كوب مثالي في لحظة واحدة!

عرض جميع المزايا

ماكينة تحضير القهوة مع أداة صنع رغوة حليب مضمّنة

أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!

  • كابتشينو بالحليب الطازج

  • أسود داكن

  • أداة صنع رغوة الحليب

  • وظيفة التنظيف السهل

كابتشينو لذيذ مصنوع من رغوة الحليب الطازج

كابتشينو لذيذ مصنوع من رغوة الحليب الطازج

استمتع بكابتشينو SENSEO®‎ اللذيذ، بمزيج غني من القهوة والحليب الطازج. كل كوب يتم تتويجه بطبقة رغوة حليب كريمية، تمامًا مثل تلك التي يمكنك الاستمتاع بها في المقاهي!

أداة صنع رغوة حليب مدمجة للحصول على طبقة رغوة حليب كريمية

أداة صنع رغوة حليب مدمجة للحصول على طبقة رغوة حليب كريمية

تنتج أداة صنع رغوة الحليب الحاصلة على براءة اختراع بماكينة تحضير القهوة حليبًا مبخرًا لإضافة طبقة رغوة كريمية مميزة. ببساطة، صب الحليب الطازج في وعاء الحليب، ثم اضغط على الزر واستمتع بمشروبات الحليب المخفوق سهلة التحضير والمريحة والمعدة بشكل مثالي!

قهوة بمجرد لمسة زر

قهوة بمجرد لمسة زر

باستخدام ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات هذه، يمكنك بسهولة تحضير كوب أو كوبين من القهوة بضغطة زر واحدة.

المواصفات التقنية

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