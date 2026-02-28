ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD7853/61
أفضل الكابتشينو يُصنع من الحليب الطازج!
استمتع بكوب من الكابتشينو اللذيذ بالحليب الطازج مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Cappuccino Select. بفضل أداة صنع رغوة الحليب المدمجة، يمكنك تحضير حليب مبخر كريمي يضفي طبقة رغوة كريمية على قهوتك. سواء أكنت تفضل الكابتشينو أم القهوة SENSEO® السوداء، ستحصل على كوب مثالي في لحظة واحدة!
كابتشينو بالحليب الطازج
أسود داكن
أداة صنع رغوة الحليب
وظيفة التنظيف السهل
استمتع بكابتشينو SENSEO® اللذيذ، بمزيج غني من القهوة والحليب الطازج. كل كوب يتم تتويجه بطبقة رغوة حليب كريمية، تمامًا مثل تلك التي يمكنك الاستمتاع بها في المقاهي!
تنتج أداة صنع رغوة الحليب الحاصلة على براءة اختراع بماكينة تحضير القهوة حليبًا مبخرًا لإضافة طبقة رغوة كريمية مميزة. ببساطة، صب الحليب الطازج في وعاء الحليب، ثم اضغط على الزر واستمتع بمشروبات الحليب المخفوق سهلة التحضير والمريحة والمعدة بشكل مثالي!
باستخدام ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات هذه، يمكنك بسهولة تحضير كوب أو كوبين من القهوة بضغطة زر واحدة.
المراجعات