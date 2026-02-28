مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.