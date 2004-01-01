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Saeco أكواب قهوة

HD7018/00
Saeco
  • مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
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    Saeco أكواب قهوة

    HD7018/00

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

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      مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

      أكواب قهوة لاتيه مصنوعة يدويًا ومزدوجة الطبقات الخارجية مع ملاعق

      • لاتيه ماكياتو
      أغلفة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

      أغلفة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

      هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه

      تحافظ على درجة حرارة قهوتك الممتازة

      من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.

      صُنع بأيدٍ ماهرة

      صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع هذه الأكواب

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.

      ملاعق لاتيه من الفولاذ المقاوم للصدأ وقابلة للغسل في غسالة الأطباق

      ملاعق لاتيه من الفولاذ المقاوم للصدأ وقابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        ارتفاع كوب لاتيه
        حوالى 137  mm
        سعة كوب لاتيه
        حوالى 350  ml
        قطر ملعقة لاتيه
        حوالى 30  mm
        طول ملعقة لاتيه
        حوالى 203  mm
        قطر كوب لاتيه
        حوالى 81  mm

      • العلبة

        الكمية
        كوبا لاتيه وملعقتا لاتيه

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          الآراء

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          • الأكواب مصنوعة على أيدي حرفيين ماهرين، لذا قد يختلف حجم كل منها اختلافًا طفيفًا عن الآخر. يُرجى استخدام الأكواب والملاعق بعناية لتجنب كسر طبقات الكوب الداخلية أو الخارجية. ويمكن غسل الأكواب والملاعق بأمان في غسالة الأطباق، ويُرجى وضعها بحرص فيها لتفادي كسرها.

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