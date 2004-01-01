مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُممت أكواب Saeco HD7018/00 هذه لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه
من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.
صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.
استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.
ملاعق لاتيه من الفولاذ المقاوم للصدأ وقابلة للغسل في غسالة الأطباق.
كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.
الأبعاد
العلبة
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