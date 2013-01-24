تحافظ على درجة حرارة قهوتك الممتازة

من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.