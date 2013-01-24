مصطلحات البحث
حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو
صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو
صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو
صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو
صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.
من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.
صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.
استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.
كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.
هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه
الأبعاد
العلبة