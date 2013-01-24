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Saeco أكواب قهوة

HD7017/00
Saeco
  • حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو
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    Saeco أكواب قهوة

    HD7017/00

    حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو

    صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو

    صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو

    صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو

    صُممت أكواب Saeco HD7017/00 لعشاق القهوة الحقيقيين ليتمتعوا بكل أنواع القهوة. ويحافظ الكوب ذو الطبقة الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة أو الكابتشينو ومذاقه لفترات طويلة بشكل مثالي.

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      حماية مثالية لآلة Saeco لتحضير الإسبرسو

      أكواب كابتشينو مصنوعة يدويًا ومزدوجة الطبقات الخارجية

      • كابوتشينو

      تحافظ على درجة حرارة قهوتك الممتازة

      من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.

      صُنع بأيدٍ ماهرة

      صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع هذه الأكواب

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.

      أغلفة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

      هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        سعة كوب الكابوتشينو
        حوالى 300 ml
        قطر كوب الكابوتشينو
        حوالى 88 mm
        ارتفاع كوب الكابوتشينو
        حوالى 100 mm

      • العلبة

        الكمية
        كوبان كابوتشينو

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          الآراء

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          • الأكواب مصنوعة على أيدي حرفيين ماهرين، لذا قد يختلف حجم كل منها بشكل بسيط. يُرجى استخدام الأكواب والملاعق بعناية لتجنب كسر طبقات الكوب الداخلية أو الخارجية. ويمكن غسل الأكواب بأمان في الجلاية، ويُرجى وضعها بعناية فيها لتفادي كسرها.