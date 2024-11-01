تحافظ على قهوتك في درجة الحرارة المثالية

تم تصميم أكواب القهوة ذات الجدار المزدوج خصيصًا للحفاظ على الإسبريسو والكابتشينو أو القهوة العادية في درجة الحرارة المثالية. وذلك لأن الزجاج ذا الجدار المزدوج يعزل المشروب الساخن بالداخل بشكل جيد، مع الحفاظ على برودة السطح الخارجي، مما يسمح بالإمساك به دون الحاجة إلى مقبـض.