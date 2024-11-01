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  • مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    Saeco أكواب القهوة

    HD7015/00

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    تم تصميم أكواب Saeco HD7015/00 لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الزجاج مزدوج الجدران بشكل مثالي على درجة حرارة ومذاق مشروب القهوة المميز الخاص بك. استمتع بالصحون لتقديم المكملات بجانب القهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب القهوة

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    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    أكواب مصنوعة يدويًا، مزدوجة الجدران مع صحون

    • إسبريسو وكابتشينو
    عبوة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

    عبوة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

    هذه المنتجات مثالية لأي مناسبة تقديم هدايا. لذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لتصميم وتنفيذ عبوة الهدايا الفاخرة هذه

    تحافظ على قهوتك في درجة الحرارة المثالية

    تم تصميم أكواب القهوة ذات الجدار المزدوج خصيصًا للحفاظ على الإسبريسو والكابتشينو أو القهوة العادية في درجة الحرارة المثالية. وذلك لأن الزجاج ذا الجدار المزدوج يعزل المشروب الساخن بالداخل بشكل جيد، مع الحفاظ على برودة السطح الخارجي، مما يسمح بالإمساك به دون الحاجة إلى مقبـض.

    مصنوعة يدويًا بواسطة حرفيين خبراء

    مصنوعة يدويًا بواسطة حرفيين خبراء. كل قطعة هي قطعة أصلية.

    استمتع بالدفء والرؤية والرائحة والمذاق مع هذه الأكواب

    استمتع بالدفء والرؤية والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.

    آمنة للغسل في غسالة الأطباق، زجاج عالي الجودة مقاوم للحرارة والخدوش

    آمنة للغسل في غسالة الأطباق، زجاج عالي الجودة مقاوم للحرارة والخدوش.

    مناسبة لتقديم الإسبريسو أو الكابتشينو، آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    مناسبة لتقديم الإسبريسو أو الكابتشينو وتقديم التوابل جانباً، آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    المواصفات التقنية

    • الأبعاد

      قطر كوب الكابتشينو
      ~ 88  mm
      حجم كوب الكابتشينو
      ~ 300  ml
      قطر كوب الإسبريسو
      ~ 63  mm
      حجم كوب الإسبريسو
      ~ 80  ml
      ارتفاع كوب الإسبريسو
      ~ 63  mm
      ارتفاع كوب الكابتشينو
      ~ 100  mm
      قطر الصحن
      ~ 150  mm

    • التغليف

      الكمية
      كوبان إسبريسو، كوبان كابتشينو، صحنان
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • تم صنع الأكواب يدويًا بواسطة حرفيين خبراء، لذلك قد يختلف كل كوب قليلاً في الحجم. يرجى استخدام الأكواب والملاعق بعناية لتجنب كسر جدران الزجاج الداخلية أو الخارجية. الأكواب والصحون آمنة للغسل في غسالة الأطباق، يرجى وضعها بعناية في غسالة الأطباق لمنع كسرها.
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