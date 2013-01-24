الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Saeco أكواب قهوة

HD7015/00
Saeco
  • مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
    -{discount-value}

    Saeco أكواب قهوة

    HD7015/00

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco أكواب قهوة

    مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

    صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكسسوارات Saeco وأجزاؤها

      مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين

      أكواب قهوة مصنوعة يدويًا ومزدوجة الطبقات الخارجية مع صحونها

      • إسبرسو وكابوتشينو
      أغلفة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

      أغلفة هدايا فاخرة للمناسبات الخاصة

      هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه

      تحافظ على درجة حرارة قهوتك الممتازة

      من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.

      صُنع بأيدٍ ماهرة

      صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع هذه الأكواب

      استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش

      كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.

      مناسب لأكواب الإسبرسو أو الكابوتشينو، وآمن للغسل في غسالة الأطباق

      مناسب لأكواب الإسبرسو أو الكابوتشينو وتقديم المنكهات إلى جانب قهوتك، كما أنه آمن للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        ارتفاع كوب الإسبرسو
        حوالى 63 mm
        قطر كوب الكابوتشينو
        حوالى 88 mm
        سعة كوب الكابوتشينو
        حوالى 300 ml
        قطر الصحن
        حوالى 150 mm
        قطر كوب الإسبرسو
        حوالى 63 mm
        سعة كوب الإسبرسو
        حوالى 80 ml
        ارتفاع كوب الكابوتشينو
        حوالى 100 mm

      • التّعبئة

        الكمية
        كوبان للإسبرسو وكوبان للكابوتشينو وصحنان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • الأكواب مصنوعة على أيدي حرفيين ماهرين، لذا قد يختلف حجم كل منها اختلافًا طفيفًا عن الآخر. يُرجى استخدام الأكواب والملاعق بعناية لتجنب كسر طبقات الكوب الداخلية أو الخارجية. ويمكن غسل الأكواب والصحون بأمان في غسالة الأطباق، ويُرجى وضعها بحرص فيها لتفادي كسرها.