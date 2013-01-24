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مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
صُنعت أكواب Saeco HD7015/00 خصيصًا لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الكوب ذو الطبقات الخارجية المزدوجة على درجة حرارة القهوة ومذاقها المميز بشكل مثالي. استخدم الصحون لتقديم المنكهات بمفردها.
هذه المنتجات مثالية لتقديمها كهدية في أي مناسبة. لذلك تم الحرص جيدًا أثناء تصميم وتنفيذ أغلفة الهدايا الفاخرة هذه
من شأن هذه الأكواب المصممة خصيصًا بطبقة خارجية مزدوجة أن تحافظ بشكل مثالي على درجة حرارة الإسبرسو أو الكابوتشينو أو القهوة العادية. ويعود الفضل بذلك إلى الطبقة الخارجية المزدوجة التي تعزل المشروب الساخن بالداخل جيدًا وتحفظ السطح الخارجي باردًا مما يتيح حملها بدون الحاجة إلى استخدام المقبض.
صُنع بأيدٍ ماهرة. كل قطعة فيه أصلية.
استمتع بالدفء والمظهر والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.
كوب عالي الجودة آمن للغسل في غسالة الأطباق ومقاوم للحرارة والخدش.
مناسب لأكواب الإسبرسو أو الكابوتشينو وتقديم المنكهات إلى جانب قهوتك، كما أنه آمن للغسل في غسالة الأطباق
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التّعبئة