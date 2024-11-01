HD7015/00
مذاق مثالي لعشاق القهوة الحقيقيين
تم تصميم أكواب Saeco HD7015/00 لعشاق القهوة الحقيقيين. يحافظ الزجاج مزدوج الجدران بشكل مثالي على درجة حرارة ومذاق مشروب القهوة المميز الخاص بك. استمتع بالصحون لتقديم المكملات بجانب القهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذه المنتجات مثالية لأي مناسبة تقديم هدايا. لذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لتصميم وتنفيذ عبوة الهدايا الفاخرة هذه
تم تصميم أكواب القهوة ذات الجدار المزدوج خصيصًا للحفاظ على الإسبريسو والكابتشينو أو القهوة العادية في درجة الحرارة المثالية. وذلك لأن الزجاج ذا الجدار المزدوج يعزل المشروب الساخن بالداخل بشكل جيد، مع الحفاظ على برودة السطح الخارجي، مما يسمح بالإمساك به دون الحاجة إلى مقبـض.
مصنوعة يدويًا بواسطة حرفيين خبراء. كل قطعة هي قطعة أصلية.
استمتع بالدفء والرؤية والرائحة والمذاق مع أكواب Saeco هذه.
آمنة للغسل في غسالة الأطباق، زجاج عالي الجودة مقاوم للحرارة والخدوش.
مناسبة لتقديم الإسبريسو أو الكابتشينو وتقديم التوابل جانباً، آمنة للغسل في غسالة الأطباق
الأبعاد
التغليف
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