إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

نقدّم لك أداة كي الملابس بالبخار ComfortTouch الجديدة التي تزيل التجاعيد وتُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة.