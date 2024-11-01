GC552/40
إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل
نقدّم لك أداة كي الملابس بالبخار ComfortTouch الجديدة التي تزيل التجاعيد وتُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
تضمن ميزة Hang&Lock الفريدة التي نقدمها الحفاظ على علاّقة الملابس ثابتة في مكانها لاستخدام البخار براحة أكبر. فهي تمنع اهتزاز العلّاقة أو سقوطها من مكانها.
إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.
يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.
تسمح لك FlexHead المبتكرة بكيّ أسفل الملابس بالبخار بسهولة تامة، مع حاجة أقل للانحناء والركوع. تضمن قاعدة البخار المرنة ملامسة الملابس إلى أقصى حد، للحد من كمية البخار المتسربة والحصول على نتائج فعالة.
غطاء اللوح
دعامة للكيّ
التصميم
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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