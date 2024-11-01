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  • إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    ComfortTouch أداة كي الملابس بالبخار

    GC552/40

    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك أداة كي الملابس بالبخار ComfortTouch الجديدة التي تزيل التجاعيد وتُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ComfortTouch أداة كي الملابس بالبخار

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    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    مع تقنية FlexHead ولوح StyleBoard الطويل جدًا

    • StyleBoard
    • 1800واط
    • 3 إعدادات للبخار
    بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

    بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

    يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

    فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

    فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

    استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

    3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

    تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

    تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

    تضمن ميزة Hang&Lock الفريدة التي نقدمها الحفاظ على علاّقة الملابس ثابتة في مكانها لاستخدام البخار براحة أكبر. فهي تمنع اهتزاز العلّاقة أو سقوطها من مكانها.

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

    إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

    إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

    يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

    لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل من الأعلى إلى الأسفل

    يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

    مع FlexHead للوصول إلى أسفل الملابس

    تسمح لك FlexHead المبتكرة بكيّ أسفل الملابس بالبخار بسهولة تامة، مع حاجة أقل للانحناء والركوع. تضمن قاعدة البخار المرنة ملامسة الملابس إلى أقصى حد، للحد من كمية البخار المتسربة والحصول على نتائج فعالة.

    المواصفات التقنية

    • غطاء اللوح

      الطبقة الأولى
      مصنوعة من القطن 100%

    • دعامة للكيّ

      StyleBoard
      نعم

    • التصميم

      اللون
      زهري ناعم

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان الماء
      1800  ml
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,6  m
      طول الخرطوم
      1.3  m
      Hang&Lock
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      فرشاة
      نعم
      علّاقة الملابس
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      عمودان قابلان للضبط
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • RapidAir Combi

      تقنية FlexHead
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1800  W
      بخار مستمر
      لغاية 35  g/min
      الفولتية
      220 - 240  V
      جاهز للاستخدام
      <1  minute(s)
      بخار متغير
      3  levels

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      سهل التنظيف

    • الحجم والوزن

      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      37‏x‏46‏x‏64,5  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      33‏x‏173‏x‏37  cm

    Badge-D2C

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    • تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.
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