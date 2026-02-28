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تم إيقافه
GC534/26
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2000 واط
عمود قابل للضبط مع وظيفة hang&lock
آلة تحديد طيّات الملابس وقفاز
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
الجوائز
المراجعات
تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.