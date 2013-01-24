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مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات
مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل الآن بنسبة أكبر تصل إلى 20% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.
تتميّز المكواة بتذكير ذكي بتنظيف الكلس الذي يشير إلى وقت إزالة الترسبات الكلسية. ما عليك سوى الضغط على زر تنظيف الكلس الموجود على خزان المياه لإزالة الكلس من المكواة وللاستمتاع بأداء بخار يدوم لفترة طويلة
يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.
بفضل التصميم المميّز الذي يسمح بتغلغل البخار إلى أقصى حد، زادت كمية البخار المتغلغل في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20%* لنتائج رائعة في وقت أقل
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة