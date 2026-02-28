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  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
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تم إيقافه

Azur Advancedمكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC4936/06

1 جائزة

مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.*

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

ضمان عدم حرق الملابس

مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

  • 3000 واط

  • بخار مستمر يبلغ 55 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 230 غ

  • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

بخار عميق يتغلغل في الأقمشة لنتائج مثالية في وقت أقل

بفضل التصميم المميّز الذي يسمح بتغلغل البخار إلى أقصى حد، زادت كمية البخار المتغلغل في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20%* لنتائج رائعة في وقت أقل

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

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إخلاء المسؤولية

  1. على كل الأقمشة القابلة للكيّ

  2. مقارنة بـ GC4910