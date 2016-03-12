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  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    Azur Pro مكواة بالبخار

    GC4880/20

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تزوّدك المكواة البخارية Azur Pro ببخار قوي لتقليص وقت الكيّ إلى حد كبير وللحصول على نتائج مثالية. أصبحت جلسات الكيّ أسهل بكثير بفضل إمكانية التحكم المستمرة والانزلاق السريع جدًا ووظيفة تنظيف الكلس السريعة وخزان المياه الكبير.

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    Azur Pro مكواة بالبخار

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    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

    • 2800 واط
    • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
    • قاعدة مكواة T-ionicGlide
    • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار لغاية 200 غ

    تعزيز بخار لغاية 200 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

    مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

    يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.

    T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

    T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

    إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.

    إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

    إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

    إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

    سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

    سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

    يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.

    ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    توفّر ميزة تحرير الكلس السريعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.

    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    المواصفات التقنية

    • سهل الاستخدام

      سعة خزان الماء
      350  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2.5  m
      منع التقطير
      نعم

    • الضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2800  W
      تعزيز البخار
      200  g
      بخار مستمر
      50  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      رذاذ مياه
      نعم

    • الفعالية الصديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      توفير استهلاك الطاقة*
      20  %
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • التحكّم بالترسبات الكلسية

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
      • تنظيف ذاتي

    • الحجم والوزن

      وزن المكواة
      1.5  kg

    Badge-D2C

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