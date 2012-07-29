GC4850/02
مصممة للكي المثالي
تتميّز مكواة Azur GC4850/02 الجديدة هذه من Philips بتصميمها الاستثنائي ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حال عدم استخدامه لبضع دقائق، ما يوفر الطاقة أيضًا.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
صُممت مكواة Philips البخارية بحيث يسهل تحريكها فوق الملابس، ما يتيح لك الوصول بسهولة حتى إلى أصعب المناطق.
تتميز المكواة بوزن مثالي يبلغ 1,6 كجم، ما يسهل وضعها باستمرار على لوح الكي وتثبيتها على الكعب.
2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى قاعدة توفر التوازن الأمثل بين الانزلاق والتمدد. يُقدّم هذا من خلال SteamGlide Plus، مع منطقة انزلاق سهلة ومنطقة تمدد مثالية.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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