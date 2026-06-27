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AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية
تم إيقافه
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GC4810/27
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لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة.
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة