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  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

تم إيقافه

Azur Performer Plusمكواة بالبخار

GC4517/26

1 جائزة

عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

تجمع المكواة البخارية Azur Performer Plus من Philips بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام. وتسمح حاوية الكلس المضمنة بإزالة الكلس بفعالية والاستمتاع بأداء البخار لفترة طويلة. تأتي المكواة مزوّدة بميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة مكواة SteamGlide Plus.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

عملية تنظيف الكلس أكثر فعالية بفضل حاوية الكلس

عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

  • 45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 190 غ

  • قاعدة مكواة Steamglide Plus

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • 2400 واط

2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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