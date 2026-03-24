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Azur Performer Plus مكواة بالبخار

تم إيقافه

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Azur Performer Plusمكواة بالبخار

GC4517/26

Azur Performer Plus مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF ملف, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4517/26 - English (US)

  • ZIP ملف, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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