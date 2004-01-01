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مكواة بالبخار

GC2960/02
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    مكواة بالبخار

    GC2960/02

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

      • 2200 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • بخار كثيف 110غ
      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      قوة 2200 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      قوة 2200 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300 ml
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        وزن المنتج
        1.2 kg
        الفولتية
        220-240 فولت
        الطاقة العالمية
        2200 W
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مِرش
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        طول سلك الطاقة
        2 م
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        البخار الكثيف
        لغاية 110 غ/دقيقة

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