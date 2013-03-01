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    PowerLife مكواة بخارية

    GC2920/70

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكواة بخارية

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    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

    • قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 110 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • حماية من الكلس
    • 2200 واط
    بخار قوي من أجل كيّ سريع

    بخار قوي من أجل كيّ سريع

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

    يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

    يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

    مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهرياً.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240 فولت
      الطاقة في الصين
      1850  W

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2  kg
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      • 1.8 متر خارج أوروبا
      • 1.9 متر داخل أوروبا

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1,8  m

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 35 غ/دقيقة
      بخار كثيف
      لغاية 110 غ/دقيقة

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    Badge-D2C

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