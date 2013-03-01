GC2920/70
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهرياً.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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