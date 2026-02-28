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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2920/02

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2100 واط

  • بخار 35 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار بوزن 95 غ

إخراج بخار كثيف وثابت.

إخراج بخار كثيف وثابت.

قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تمكّنك المكواة التي تتميّز بميزة تعزيز البخار البالغ 95 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.