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GC2920/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
2100 واط
بخار 35 غ/دقيقة
تعزيز بخار بوزن 95 غ
قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بميزة تعزيز البخار البالغ 95 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
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