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GC2830/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، تحتاج إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. مع قاعدة SteamGlide الجديدة، وقوة 2100 واط لإخراج بخار عالٍ ومستمر، وحبوب إزالة الترسبات الكلسية، توفر لك مكواة Philips البخارية هذه قيمة مقابل المال تدوم طويلاً!
واقي الصدمات
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.
تتيح لك دفعة البخار التي تبلغ 95 جرام في المكواة إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.
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