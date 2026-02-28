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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

تم إيقافه

السلسلة 2800Steam Iron

GC2830/02

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، تحتاج إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. مع قاعدة SteamGlide الجديدة، وقوة 2100 واط لإخراج بخار عالٍ ومستمر، وحبوب إزالة الترسبات الكلسية، توفر لك مكواة Philips البخارية هذه قيمة مقابل المال تدوم طويلاً!

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مكواة مزودة بقاعدة SteamGlide الجديدة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • واقي الصدمات

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

إخراج بخار عالٍ ومستمر

إخراج بخار عالٍ ومستمر

قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.

دفعة بخار تصل إلى 95 جرام لأصعب التجاعيد

دفعة بخار تصل إلى 95 جرام لأصعب التجاعيد

تتيح لك دفعة البخار التي تبلغ 95 جرام في المكواة إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.