مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، تحتاج إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. مع قاعدة SteamGlide الجديدة، وقوة 2100 واط لإخراج بخار عالٍ ومستمر، وحبوب إزالة الترسبات الكلسية، توفر لك مكواة Philips البخارية هذه قيمة مقابل المال تدوم طويلاً!