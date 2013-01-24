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1900 series مكواة بالبخار

GC1905/02
  • أسرع - من البداية حتى النهاية أسرع - من البداية حتى النهاية أسرع - من البداية حتى النهاية
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    1900 series مكواة بالبخار

    GC1905/02

    أسرع - من البداية حتى النهاية

    تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    1900 series مكواة بالبخار

    أسرع - من البداية حتى النهاية

    تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة

    أسرع - من البداية حتى النهاية

    تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    1900 series مكواة بالبخار

    أسرع - من البداية حتى النهاية

    تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة

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      أسرع - من البداية حتى النهاية

      مكواة مع سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها

      • قوة بخار 13 غ/الدقيقة
      • قاعدة مكواة من السيرالون الأزرق
      • حماية من الكلس
      • 1400 واط
      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

      توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

      توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

      خزان ماء يمكن تفريغه بسهولة وسرعة فائقة

      خزان ماء يمكن تفريغه بسهولة وسرعة فائقة

      خزان ماء يمكن إفراغه بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة الإفراغ الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.

      خزان ماء يمكن تعبئته بسهولة وسرعة فائقة

      خزان ماء يمكن تعبئته بسهولة وسرعة فائقة

      خزان ماء يمكن تعبئته بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة التعبئة الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        180 ml
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        وزن المكواة
        1.06 kg
        Voltage
        220 V
        البخار المستمر
        13 غ/د
        أبعاد المنتج
        26.1 x‏ 11.5 x‏ 13.6 cm
        تعبئة المياه وإفراغها
        • باب فتحة الجوانب
        • فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        إخراج البخار
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        1400 W
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        فتحة البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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