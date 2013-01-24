مصطلحات البحث
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة
خزان ماء يمكن إفراغه بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة الإفراغ الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
خزان ماء يمكن تعبئته بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة التعبئة الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
سهل الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية