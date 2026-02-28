ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC1905/01
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة
مِرش
خزان ماء يمكن تعبئته بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة التعبئة الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
خزان ماء يمكن إفراغه بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة الإفراغ الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
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