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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

تم إيقافه

1900 seriesمكواة بالبخار

GC1905/01

1 جائزة

أسرع - من البداية حتى النهاية

تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة

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مكواة مع سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها

أسرع - من البداية حتى النهاية

  • مِرش

خزان ماء يمكن تعبئته بسهولة وسرعة فائقة

خزان ماء يمكن تعبئته بسهولة وسرعة فائقة

خزان ماء يمكن تعبئته بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة التعبئة الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.

خزان ماء يمكن تفريغه بسهولة وسرعة فائقة

خزان ماء يمكن تفريغه بسهولة وسرعة فائقة

خزان ماء يمكن إفراغه بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة الإفراغ الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.

مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.