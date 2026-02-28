أسرع - من البداية حتى النهاية

تحمل الحياة كمًّا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لهذا السبب، تم تصميم هذه المكواة العالية الجودة من Philips لضمان سرعة فائقة بفضل الفتحة التي توفر سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها ورأسها المدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة