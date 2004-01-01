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مكواة بالبخار

GC1490
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بالبخار

    GC1490

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.

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      مكواة بالبخار مع وظيفة التنظيف الذاتي

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 270 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 270 ملل وبالتالي يمكنك كي المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        270  مل
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        20  غ/د
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        الطاقة
        1400  واط
        مِرش
        نعم

      • المواصفات الفنية

        وزن المكواة
        1.06  كلغ
        الفولتية
        220  فولت

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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