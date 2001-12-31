مصطلحات البحث

AR
EN
  • بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة

    Dry Iron

    GC135/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    بسيطة وسريعة وفعّالة

    تم تصميم مكواة Philips GC135/01 خفيفة الوزن وعالية الجودة لكي ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Dry Iron

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعّالة

    أداة الكي خفيفة الوزن وعالية الجودة

    • قاعدة مكواة من الألومنيوم
    • قدرة 950-1100 واط
    • سلك بطول 1,8 م
    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    مكواة قوية بقدرة 1100 واط

    مكواة قوية بقدرة 1100 واط

    مكواة Philips قوية بقدرة 1100 واط

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    تقنية القاعدة المصبوبة

    تقنية القاعدة المصبوبة للتسخين الأسرع والمتساوي

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0,76  kg
      أبعاد المنتج
      25,5 × 11,1 × 12,8  cm
      الفولتية
      220 - 240

    • سهولة الاستخدام

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.