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بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.
يمكن لف سلك الطاقة حول البكرة، كي يسهل تخزين الأداة.
إزالة التجاعيد بسهولة
انزلاق ناعم
تصل إلى المناطق الصعبة
عملية كي مريحة
تحكم كامل
المواصفات التّقنيّة