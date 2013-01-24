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مكواة بدون بخار

GC135
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بدون بخار

    GC135
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    مكواة بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    مكواة بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق أنواع الأقمشة كافةً

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك الرئيسي بطريقة مريحة

      يمكن لف سلك الطاقة حول البكرة، كي يسهل تخزين الأداة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة

      • انزلاق ناعم

        سطح كي من الألمنيوم
        نعم

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة بمقدار 180 درجة
        نعم

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية الحرارة
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220-240  فولت
        الطاقة
        950-1100  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        255x111x128  سم
        الوزن
        0.76  كغم

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