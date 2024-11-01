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  • أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9160/01

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

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    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    500 واط طاقة امتصاص لتنظيف لا يحتاج إلى أي جهد

    • كافة الأرضيات
    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 500 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 500 واط كحدّ أقصى

    يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

    ختم الجودة من ECARF لنتائج موثوق بها

    ختم الجودة من ECARF لنتائج موثوق بها

    تضمن هذه المكنسة الحائزة جائزة ECARF بنسبة 99.95% تصفية كل الهواء في الغرفة تقريبًا بالتماشي مع عملية التكنيس العادية. يزيل هذا كافة المواد المسببة للحساسية من السجاد والمفروشات وأسطح أخرى في منزلك.

    كيس الغبار s-bag كبير جداً سعة 4 لترات لأداء يدوم طويلاً

    كيس الغبار s-bag كبير جداً سعة 4 لترات لأداء يدوم طويلاً

    تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس الغبار بشكل أقل تكرارًا.

    Ultra Clean Air HEPA 13، مع تصفية بنسبة 99.95%

    Ultra Clean Air HEPA 13، مع تصفية بنسبة 99.95%

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة

    • التصميم

      اللون
      أزرق دنيم داكن

    • تصفية

      نوع كيس الغبار
      s-bag
      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح Ultra Clean Air HEPA 13

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      زر
      دائرة العمل نصف القطرية
      12  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      علبة التنظيف المريح
      نعم

    Badge-D2C

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