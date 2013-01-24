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Vision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

9006PRB1
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    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    9006PRB1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج لمبات مصابيح Vision الأمامية ضوءًا محسّنًا بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من الأمان والراحة. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع مصباح قياسي

      • نوع المصباح: HB4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تعكس لمبات Vision ضوءًا أكثر بنسبة 30% مقارنة بمصابيح الهالوجين

      تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. وتعكس لمبات Vison شعاعًا أطول لمزيد من السلامة والراحة. نحن ننتج باستمرار أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية، لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

      تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

      يشكّل الضوء عاملاً أساسيًا في القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية النشطة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية بشكل عام وإنارة الطرقات.

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديل لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج للحصول على أداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8711500247278
        EAN1
        8711500247261

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        أكثر من 400 ساعة

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        تطبيق
        شعاع ثنائي
        القاعدة
        P22d
        ممتثلة لقواعد إدارة النقل
        نعم
        المجموعة
        الرؤية
        نوع
        HB4

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر بنسبة 30%

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        لغاية 3200 كيلفن

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