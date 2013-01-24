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X-tremeVision

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

85415XVS1
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    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85415XVS1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

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      • نوع المصباح: D1S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 85 فولت، 35 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      توفر مصابيح Xenon HID (التفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا

      توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات. وفي الواقع، تزيد حرارة اللون 4800 كلفن من الراحة البصرية.

      تعد مصابيح Xenon X-treme vision حل الأداء الأمثل

      تم تصميم مصابيح Xenon X-treme vision بتقنية Xenon من Philips لأعلى مستوى أداء. وتساعدك مصابيح Xenon X-treme vision التي توفر شعاعًا أطول على رؤية العوائق مسبقًا وتحسين منظور الجانبين. وتلبي مصابيح Xenon X-treme vision حاجات أكثر السائقين تطلبًا وتحافظ في الوقت نفسه على الجودة العالية للمعدات الأصلية والأداء المتفوق من خلال إنتاج المزيد من الضوء.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة شديدة السخونة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: وذلك إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
         8727900364613 
        EAN1
         8727900364583 
        نوع العلبة
        S1

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        85  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        2500 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        4800±600  كلفن
        لومن
        3200 ±450  لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        85415XVS1
        رمز الطلب
        36458333

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.305  كلغ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        14,6  سم
        العرض
        13,1  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        D1S
        الاستخدام
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التسمية
        مصباح D1S X-tremeVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        X-tremeVision
        التقنية
        زينون
        القاعدة
        PK32d-2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        2
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        152.5  غ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        12.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        73.2  غ
        العرض
        6.8  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        ميزات المنتج
        ضوء أكثر حتى 50%

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