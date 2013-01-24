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CANbus LED adapter

ملحق لتركيب مصباح LED

18956C2
  • أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي
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    CANbus LED adapter ملحق لتركيب مصباح LED

    18956C2

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    CANbus LED adapter ملحق لتركيب مصباح LED

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    CANbus LED adapter ملحق لتركيب مصباح LED

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء كهربائي مثالي

      وظيفة سلسة

      • لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
      • حزمة مكونة من: 2
      • نظام متطوّر للسيارة

      ضمان الأداء لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

      تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.

      سهولة التثبيت

      بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.

      أداء مثالي في جميع الظروف

      يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        HB3‏/HB4‏/HIR2
        التعيين
        12178C2
        تصديق ECE
        لا
        نوع
        [~HB3]
        المجموعة
        ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        أداء كهربائي مثالي

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12178C2
        رمز الطلب
        5068794

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        C2
        EAN1
        8719018050687
        EAN3
        8719018004987

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        4

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.

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