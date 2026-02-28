ضمان الأداء لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.