المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • لقطة أحادية للمنتج

CANbus LED adapterملحق لتركيب مصباح LED

18956C2

أداء كهربائي مثالي

يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة.

عرض جميع المزايا

وظيفة سلسة

أداء كهربائي مثالي

  • لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • حزمة مكونة من: 2

  • نظام متطوّر للسيارة

ضمان الأداء لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.

سهولة التثبيت

بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.

أداء مثالي في جميع الظروف

يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.