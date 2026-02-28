ضمان لمدة عامين
18956C2
أداء كهربائي مثالي
يعتبر محوّل LED-CANbus HB3/HB4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED HB3/HB4 القائمة على HIR2. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر للتخلّص من المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة.
لمصباح LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
حزمة مكونة من: 2
نظام متطوّر للسيارة
تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.
بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.
يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.
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المراجعات
تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.