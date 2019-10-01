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  • رؤية عالية لأقصى حد من الأمان رؤية عالية لأقصى حد من الأمان رؤية عالية لأقصى حد من الأمان

    DayLight 9 المصابيح النهارية LED

    12831WLEDX1

    رؤية عالية لأقصى حد من الأمان

    يجمع الجيل الثالث من المصابيح النهارية من Philips الأسلوب المتفوّق والرؤية المحسّنة. ومع تصميمه البصري الجديد، تقدم Philips Daylight9 مرونة محسّنة في التركيب: حل يسمح باستخدامه على الطريق يجعل أي سيارة محط الأنظار.

    إكتشف كلّ المميزات

    DayLight 9 المصابيح النهارية LED

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    مراجعة كل ضوء النهار

    رؤية عالية لأقصى حد من الأمان

    ساطع وملفت للنظر من كل زاوية

    • مصابيح Daylight 9
    • 12 فولت
    • 16 واط
    تركيب بزوايا متعددة لتأثير ضوء بكشف واسع

    تركيب بزوايا متعددة لتأثير ضوء بكشف واسع

    تركيب بزوايا متعددة لتأثير ضوء بكشف واسع.

    تصميم بصري جديد مع مصباح ‎9 LED بنقاط

    تصميم بصري جديد مع مصباح ‎9 LED بنقاط

    تحصل على إضاءة أفضل بفضل ألياف العدسات ذائعة الصيت. وقد ساهم التصميم الجديد في رفع درجة الزاوية التي يتم من خلالها عكس الكمية القانونية للضوء على الطريق.

    تركيب بحسب القانون على زوايا المصدّ حتى +/-40 درجة

    تركيب بحسب القانون على زوايا المصدّ حتى +/-40 درجة

    ارتفع نطاق تركيب الوحدات إلى +/-40 درجة أفقية، و+/-درجتين عموديتين و+/-32 درجة قطريًا.

    نظام مشبك ذكي

    نظام مشبك ذكي

    تثبيت سهل باستخدام نظام مشبك ذكي. ركّب الأقواس في أي تجويف وثبّت الوحدات في مكانها. ستثبت الوحدات بشكل محكم وستكون آمنة ضد السرقة.

    هجين، كهربائي ومتوافق مع التشغيل وإيقاف التشغيل

    هجين، كهربائي ومتوافق مع التشغيل وإيقاف التشغيل

    مع الأجهزة الإلكترونية الذكية في صندوق التحكم، تكون الوحدات متوافقة مع أحدث أنواع السيارات: كل السيارات الهجينة والكهربائية والتشغيل وإيقاف التشغيل مدعومة. يرجى مراجعة قسم دليل التطبيق لإلقاء نظرة عامة على كل الطرازات والإصدارات.

    مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى

    مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى

    ويتميّز الهيكل من الألومينيوم العالي الجودة والعدسة بمقاومة الماء والتصادم مع الحصى. ولا يحتاج النظام إلى صيانة بعد التثبيت.

    هيكل من الألومينيوم عالي الجودة

    هيكل من الألومينيوم عالي الجودة

    ويمنع الهيكل من الألومينيوم العالي الجودة والمتين تكوّن الصدأ وهو مقاوم للظروف الجوية: فلن يقوى عليه الماء والملح والرمل والغبار. وتكون النتيجة مدة استهلاك طويلة من دون الحاجة إلى صيانة.

    المواصفات التقنية

    • وصف المنتج

      تصديق ECE
      نعم
      التقنية
      LED
      الجهد [فولت]
      12

    • تركيب شامل

      محور أفقي
      حتى +/-40 درجة
      محور عمودي
      حتى +/- درجتين
      محور مستعرض
      حتى +/- 25 درجة
      أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
      125 × 23.1 × 31 مم

    • المواصفات التقنية

      تطبيق
      مصابيح نهارية
      تصديق
      ECE R87
      الاستهلاك (الأضواء النهارية)
      2 × 7.9 واط

    • إمكانية رؤية قصوى

      زاوية الشعاع
      اعرض بنسبة 150% من الشعاع المعياري
      حرارة اللون
      5700 كلفن
      فترة استهلاك مصابيح LED
      حتى 5000 ساعة
      الكثافة (المصابيح النهارية)
      400  cd/m²

    • المتانة

      طبقة مميزة
      هيكل من الألومينيوم عالي الجودة
      مقاومة للتصادم مع الحصى
      اختبارات السيارات PSA B21 7090
      مجموعة أضواء نهارية مقاومة
      للماء والملح والغبار والرمال

    • سهل التثبيت

      نظام مشبك
      نعم
      توافق مع التشغيل وإيقاف التشغيل
      مع التحكم في وضع الملحقات (ACC)

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12831WLEDX1
      رمز الطلب
      39170145

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900391701
      EAN3
      8727900391718

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