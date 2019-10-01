12831WLEDX1
رؤية عالية لأقصى حد من الأمان
يجمع الجيل الثالث من المصابيح النهارية من Philips الأسلوب المتفوّق والرؤية المحسّنة. ومع تصميمه البصري الجديد، تقدم Philips Daylight9 مرونة محسّنة في التركيب: حل يسمح باستخدامه على الطريق يجعل أي سيارة محط الأنظار.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تركيب بزوايا متعددة لتأثير ضوء بكشف واسع.
تحصل على إضاءة أفضل بفضل ألياف العدسات ذائعة الصيت. وقد ساهم التصميم الجديد في رفع درجة الزاوية التي يتم من خلالها عكس الكمية القانونية للضوء على الطريق.
ارتفع نطاق تركيب الوحدات إلى +/-40 درجة أفقية، و+/-درجتين عموديتين و+/-32 درجة قطريًا.
تثبيت سهل باستخدام نظام مشبك ذكي. ركّب الأقواس في أي تجويف وثبّت الوحدات في مكانها. ستثبت الوحدات بشكل محكم وستكون آمنة ضد السرقة.
مع الأجهزة الإلكترونية الذكية في صندوق التحكم، تكون الوحدات متوافقة مع أحدث أنواع السيارات: كل السيارات الهجينة والكهربائية والتشغيل وإيقاف التشغيل مدعومة. يرجى مراجعة قسم دليل التطبيق لإلقاء نظرة عامة على كل الطرازات والإصدارات.
ويتميّز الهيكل من الألومينيوم العالي الجودة والعدسة بمقاومة الماء والتصادم مع الحصى. ولا يحتاج النظام إلى صيانة بعد التثبيت.
ويمنع الهيكل من الألومينيوم العالي الجودة والمتين تكوّن الصدأ وهو مقاوم للظروف الجوية: فلن يقوى عليه الماء والملح والرمل والغبار. وتكون النتيجة مدة استهلاك طويلة من دون الحاجة إلى صيانة.
وصف المنتج
تركيب شامل
المواصفات التقنية
إمكانية رؤية قصوى
المتانة
سهل التثبيت
معلومات الطلب
بيانات العلبة
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