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    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية.

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    مصابيح إشارات من Philips

    • نوع المصباح: R10W
    • 12 فولت، 10 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
    • أفضل قيمة مقابل السعر
    • عدد اللمبات: 10
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      قياسية

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • داخلي
      • لوحة السيارة
      • مؤشر خلفي
      • مصباح الرجوع للخلف/ الركن
      • ضوء عكسي
      القاعدة
      BA15s
      التعيين
      R10W
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      قياسية
      التقنية
      تقليدي
      نوع
      R10W

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 625 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      125  لومن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      10  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      رمز الطلب
      48614173

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      CP
      EAN1
      8711500486141
      EAN3
      8711500773388

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      2.38  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      5.93  غ
      الطول
      2.75  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      200

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      28.9  سم
      العرض
      • 13.5  سم
      • 18.8  سم
      الارتفاع
      13,1  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      1.704  كلغ

    Badge-D2C

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