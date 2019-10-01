ضوء ساطع قوي، موجّه حيث تحتاج إليه تمامًا

أفضل مصابيح السيارات ليست تلك التي توفّر الضوء الأقوى فحسب. حيث إن ابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات هو الأمر الأسهل، وإنما المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع الذي لا يمكن التحكم فيه أمر سيئ أثناء القيادة ويمكن أن يسبب إبهار أعين السائقين الذي يشكل خطرًا. بفضل تقنية SafeBeam المزوّدة، تركّز مصابيح الضباب LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد وفقًا لقواعد سلامة المرور فيما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجينية. ومن ثَمَّ، مع مزيد من التحكم الدقيق في الضوء، تحصل على رؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا أفضل وأكثر أمانًا أثناء الليل.