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أكثر سطوعًا وبياضًا وقوة.
يشتمل مصباح الضباب X-tremeUltinon LED على مصباح LUXEON LED متميّز مع حرارة لون 6500 كيلفن. وتعكس تقنية SafeBeam الحائزة براءة اختراع ضوءًا أكثر سطوعًا حتى 200% حيث تحتاج إليه بالتحديد. صُمّم هذا المصباح حتى يدوم طويلاً مع تصميم AirFlux المتطور.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع حرارة لون تصل إلى 6500 كلفن، فإن مصابيح الضباب X-tremeUltinon LED من Philips، التي تعتمد على تقنية LUXEON المستخدمة في منتجات السيارات والمركبات، تنتج ضوءًا أبيض ساطعًا يتّسم بميزات شبيهة بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، استطعت رؤية العوائق بشكل أفضل واتخاذ مسار القيادة المثالي. وبما أنك لن تبذل جهدًا لرؤية الطريق أمامك، فالمصابيح الأكثر سطوعًا تجعل القيادة خلال الليل أكثر راحةً وتشويقًا.
أفضل مصابيح السيارات ليست تلك التي توفّر الضوء الأقوى فحسب. حيث إن ابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات هو الأمر الأسهل، وإنما المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع الذي لا يمكن التحكم فيه أمر سيئ أثناء القيادة ويمكن أن يسبب إبهار أعين السائقين الذي يشكل خطرًا. بفضل تقنية SafeBeam المزوّدة، تركّز مصابيح الضباب LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد وفقًا لقواعد سلامة المرور فيما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجينية. ومن ثَمَّ، مع مزيد من التحكم الدقيق في الضوء، تحصل على رؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا أفضل وأكثر أمانًا أثناء الليل.
تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على المصابيح الأمامية. وتُعد الرؤية الأمامية والمحيطية مهمتَين لتعزيز قدرتك على القيادة ولكي تحظى بقيادة أكثر أمانًا. لذا فإن مصابيح الضباب X-tremeUltinon LED من Philips المصممة للسيارات، تحسّن رؤيتك باستخدام ضوء أكثر سطوعًا حتى 200%. وبمجرد أن تجرب هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستصبح مصابيح LED هي المفضلة لديك على الدوام. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، ومن ثَمَّ تصبح أكثر أمانًا. فلا تدع الظلام ينتصر عليك واختر Philips وابدأ القيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكم أفضل.
العيون هي مرآة الروح، وبالمثل، المصابيح الأمامية هي مرآة سيارتك. فإذا كنت تبحث عن ترقية مظهرك من دون شراء سيارة جديدة، فإن الطريقة الأذكى لإنفاق مالك هي ترقية مصابيحك الأمامية. تعبّر سيارتك عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك بمصابيح الضباب LED من Philips. ستحصل على ضوء عصري أبيض ونقي بدلاً من الأصفر. وللحصول على مظهر عصري متطور، يختار السائقون الأذكياء الأسلوب الفائق لمصابيح الضباب LED من Philips.
أنت تريد مصابيح ضباب ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تقدم مصابيح LED مستوى قوة ضوء أعلى، وتدوم لفترة أطول بكثير، كما تتميز منتجات X-tremeUltinon LED من Philips بمتانة فائقة. وبسبب ميزات مثل نظامي إدارة الحرارة AirFlux وAirCool، تدوم المصابيح حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الأمامية الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.
تولّد مصابيح الضباب LED حرارة ينبغي التحكم فيها. وتشكل تقنيتا AirFlux وAirCool من Philips نظام تبريد ذكيًا يعمل على تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصابيح. ومن خلال زيادة نسبة مقاومة الحرارة، تدوم مصابيح الضباب LED من Philips لفترة أطول من المنتجات المشابهة الموجودة حاليًا في السوق. ولكن تتخطى المصابيح التي تدوم طويلاً مجرد الراحة والقيمة المالية، فهي تُعنى أيضًا بالسلامة. أنت لا تريد أن تنطفئ مصابيحك أثناء استخدامها. لذا يمكنك القيادة بطمأنينة تامة مع مصابيح LED من Philips.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح الأمامية المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت المصابيح الأمامية LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح الأمامية متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
أفضل مصابيح السيارات ليست تلك التي توفّر الضوء الأقوى فحسب. حيث إن ابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات هو الأمر الأسهل، وإنما المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع الذي لا يمكن التحكم فيه أمر سيئ أثناء القيادة ويمكن أن يسبب إبهار أعين السائقين الذي يشكل خطرًا. بفضل تقنية SafeBeam المزوّدة، تركّز مصابيح الضباب LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد وفقًا لقواعد سلامة المرور فيما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجينية. ومن ثَمَّ، مع مزيد من التحكم الدقيق في الضوء، تحصل على رؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا أفضل وأكثر أمانًا أثناء الليل.
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