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Vision

المصابيح الأمامية للسيارة

12580B1
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    Vision المصابيح الأمامية للسيارة

    12580B1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف المساومة بشكل أفضل بين أداء شعاع الضوء بسعر تنافسي بامتياز وبين جودة المعدّات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الأمامية للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف المساومة بشكل أفضل بين أداء شعاع الضوء بسعر تنافسي بامتياز وبين جودة المعدّات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف المساومة بشكل أفضل بين أداء شعاع الضوء بسعر تنافسي بامتياز وبين جودة المعدّات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الأمامية للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف المساومة بشكل أفضل بين أداء شعاع الضوء بسعر تنافسي بامتياز وبين جودة المعدّات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      المعدات الأصلية

      • نوع المصباح: H15
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55/15 واط
      • مزيد من الضوء

      مدة استهلاك ومتانة محسّنتان

      تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

      التوافق مع معيار الجودة العالية الخاص بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع العكسي/الركن، المصابيح الداخلية.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B1
        EAN1
        8719018020017
        EAN3
        8719018020031

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55/15 واط

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12580B1
        رمز الطلب
        20001730

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.7  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25.5  سم
        العرض
        19  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        H15
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • DRL
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        • الرؤية
        • قياسية
        التقنية
        هالوجين
        التعيين
        12580B1
        القاعدة
        PGJ23T-1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        36.3  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        23.3  غ
        العرض
        4.6  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح Philips القياسية

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