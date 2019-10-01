تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.