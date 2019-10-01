12342WHVB1
ضوء أبيض إلى أقصى حد
يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.
تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.
تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)
تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.
يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3700 كلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.
يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.
تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.