الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

WhiteVision

مصابيح أمامية

12342WHVB1
  • ضوء أبيض إلى أقصى حد ضوء أبيض إلى أقصى حد ضوء أبيض إلى أقصى حد
    -{discount-value}

    WhiteVision مصابيح أمامية

    12342WHVB1

    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision مصابيح أمامية

    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision مصابيح أمامية

    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل headlights

      ضوء أبيض إلى أقصى حد

      بياض إلى أقصى حد، سطوع أمثل

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 60/55 واط
      • الطريقة
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

      حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

      تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

      تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

      تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

      شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

      تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

      تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

      يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3700 كلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

      يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.

      أثر Xenon أبيض لشكل رائد

      تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4
        المجموعة
        WhiteVision
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        • شعاع عال إضافي
        التعيين
        مصباح H4 WhiteVision
        تصديق ECE
        نعم
        وضع علامة ECE
        E1 2C3
        القاعدة
        P43t-38

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        • 1000±15%  لومن
        • 1650 ±15%  لومن
        حرارة اللون
        تصل إلى 3700 كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342WHVB1
        رمز الطلب
        36985430

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8711500221049
        EAN1
        8711500221032
        نوع العلبة
        B1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الارتفاع
        12.9  سم
        العرض
        2.7  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        32.4  غ
        الوزن الصافي لكل قطعة
        21  غ

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.765  كلغ
        الارتفاع
        14,6  سم
        الطول
        29.9  سم
        العرض
        20.1  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • مقارنة بمصابيح الهالوجين القياسية
          • يختلف التطبيق بحسب نوع اللمبة