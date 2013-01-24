مصطلحات البحث
القيادة بأناقة
تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بأناقة
تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
أي مصباح 12 فولت يناسب أي استخدام؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح المؤخرة/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.
تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.
تُعد المصابيح الداخلية والإشارات من Philips أفضل خيار للسائق الذي يبحث عن تأثير أنيق، إذ يوفر الضوء الأبيض البارد رؤية أفضل في كل الاستخدامات في السيارة (مصابيح لوحة الترخيص، مصابيح المؤخرة/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية).
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
بيانات العلبة
وصف المنتج
معلومات العلبة الخارجية
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات الطلب