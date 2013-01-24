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BlueVision

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

12036BVB2
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
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    BlueVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    12036BVB2

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      القيادة بأناقة

      ضوء أزرق مع أقصى حد من السطوع وأسلوب فريد

      • نوع المصباح: H6W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 6 واط
      • الطريقة
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      أي مصباح 12 فولت يناسب أي استخدام؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح المؤخرة/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      مصابيح Xenon بتأثير أزرق

      تُعد المصابيح الداخلية والإشارات من Philips أفضل خيار للسائق الذي يبحث عن تأثير أنيق، إذ يوفر الضوء الأبيض البارد رؤية أفضل في كل الاستخدامات في السيارة (مصابيح لوحة الترخيص، مصابيح المؤخرة/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية).

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        6  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        500 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        125  لومن

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B2
        EAN1
        8711500245670
        EAN3
        8711500245687

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • داخلي
        • مصابيح المؤخرة/الركن
        • ضوء عكسي
        القاعدة
        BAX9s
        التسمية
        لمبة H6W BlueVision ultra
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        لمبة BlueVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        H6W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.198  كلغ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        15  سم
        العرض
        13.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        9.9  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        6.7  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2.6  غ
        العرض
        2.7  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        24567030
        إدخال الطلب
        12036BVB2

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