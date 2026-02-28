ضمان لمدة عامين
12036BVB2
القيادة بأناقة
تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق.
نوع المصباح: H6W
حزمة مكونة من: 2
12 فولت، 6 واط
الطريقة
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع العكسي/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
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