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Ultinon Pro6000 SI

لمبة الإشارات في السيارة

11866CU60X1
  • استمتع بسطوع يدوم طويلاً استمتع بسطوع يدوم طويلاً استمتع بسطوع يدوم طويلاً
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    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    11866CU60X1

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

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      إشارات ضوئية أنيقة وأكثر سطوعًا

      • LED-FEST ‏43 مم
      • عدد اللمبات: 1
      • 12 فولت، 6000 كلفن، أبيض هادئ
      • نظام متطوّر للسيارة

      قم بإضاءة سيارتك من الداخل مع لمبات LED ذات الضوء الساطع

      اختر مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips باللون الأبيض الساطع لرؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك. ستحوّل هذه المصابيح تجربتك في القيادة بفضل ضوئها الساطع ومظهرها الجميل. سواء أكنت تبحث عن هاتفك الذي وقع على الأرض أم كان الركاب يرغبون في القراءة أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق لوجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تقدّم المصابيح الداخلية Ultinon Pro6000 LED من Philips أثر ضوء النهار القوي بحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لإضاءة حجرة الركاب في السيارة بضوء ساطع ومتّسق وأنيق.

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      إذا كنت تسعى إلى تحسين الإضاءة والارتقاء بالأسلوب داخل سيارتك، فيمكنك اختيار لمبات Ultinon Pro6000 LED من Philips. سيساعدك الضوء الأبيض النقي في فرز محتويات صندوق القفازات والعثور على هاتف أو محفظة انزلقت تحت المقعد أو البحث عن غرض ما في الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه اللمبات مساعدتك في الرؤية بشكل أفضل، كما أن مظهرها أنيق جدًا.

      فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وأنيقة، لكنك لا تريد الاستمرار في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه نقطة ضعف أساسية لدى المصابيح التقليدية، لكن مصابيح LED تدوم لمدة أطول بكثير، حتى مع قوة ضوء أعلى. تم تصميم مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips لتدوم طويلاً. وبفضل ميزات مثل تقنية LED المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة المتقدمة، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.

      سهولة تثبيت وتوافق مع معظم طرازات السيارات

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، إذ أصبح استبدال اللمبات عملية سريعة وسهلة مع مصابيح Ultinon Pro6000 من Philips.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        • مصابيح LED عالية الجودة
        • سطوع قوي
        • التوزيع الموحّد للضوء
        المنافع المتوقعة
        إشارات ضوئية أنيقة وأكثر سطوعًا

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • داخلي
        • صندوق القفازات
        • مصباح القراءة
        • لوحة ترخيص السيارة
        • الصندوق
        القاعدة
        SV8,5
        التعيين
        مصباح LED‏ Festoon ‏43 مم 11866‎ CU60 ‏12 فولت عدد 1
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        Ultinon Pro6000 SI
        التقنية
        LED
        نوع
        LED-FEST ‏43 مم
        فولتية
        12  فولت

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        5000 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        100
        حرارة اللون
        6000 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11866CU60X1
        رمز الطلب
        1534130

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018015341
        EAN3
        8719018015358
        نوع العلبة
        X1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        20  غ
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الارتفاع
        10.3  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2  غ
        كمية الحزمة
        قطعة واحدة
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10 حزم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        9.5  سم
        العرض
        1.5  سم
        الارتفاع
        13.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        200  غ
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.27  كلغ

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          • غير مُمتثل لأنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (ECE)

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