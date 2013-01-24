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- تقنيات العناية
- تقنيات Moisture Protect
- مستشعر Moisture Protect
- إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
- الترطيب الأيوني
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- إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
- الترطيب الأيوني
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- إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
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- إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
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- إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
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- طول السلك: 6 إعدادات للسرعة والحرارة
- 2300 واط
- محرك للتيار المباشر، سرعة هواء تصل إلى 120 كم/الساعة
- ميزة Cool shot
- الفوهة
- ناشر الهواء
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- طول السلك: 3 إعدادات للحرارة والسرعة
- 2200 واط
- محرك للتيار المتردد، سرعة هواء تصل إلى 120
- كم/ الساعة
- ميزة Cool shot
- الفوهة (7 مم)
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- 3 إعدادات للحرارة
- 1600 واط
- محرك للتيار المباشر
- ميزة Cool shot
- الفوهة
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- 3 إعدادات مرنة للسرعة
- 1600 واط
- محرك للتيار المباشر
- ميزة Cool shot
- الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)
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- 3 إعدادات مرنة للسرعة
- 1600 واط
- محرك للتيار المباشر
- ميزة Cool shot
- الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)
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- طول السلك: 2,5 م
- مشبك التخزين
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- طول السلك: 1,8 م
- مشبك التخزين
- تصميم صغير
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- طول السلك: 1,8 م
- مشبك التخزين
- عملية تجفيف أكثر هدوءًا
- مقبض قابل للطيّ
- فولتية مزدوجة
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- طول السلك: 1,8 م
- مشبك التخزين
- عملية تجفيف أكثر هدوءًا
- تصميم صغير
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- طول السلك: 1,8 م
- مشبك التخزين
- عملية تجفيف أكثر هدوءًا
- تصميم صغير