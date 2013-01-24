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حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

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جهاز تمليس الشعر MoistureProtect

جهاز تمليس الشعر MoistureProtect

HP8372/03
عرض كل أجهزة تمليس الشعر
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يشخّص جهاز الاستشعار مستويات الترطيب في شعرك ويعدّل درجة الحرارة وفقًا لذلك
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يتحرّك اللوحان المتحركان لضبط نسبة الضغط على الشعر
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تلغي الأيونات السلبية المشحونة الكهرباء الثابتة وترطّب الشعر
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ثلاثة إعدادات لدرجة الحرارة (150 و175 و200 درجة مئوية)
حافظي على توازن ترطيب الشعر الطبيعي
حافظي على توازن ترطيب الشعر الطبيعي

حافظي على توازن
ترطيب الشعر الطبيعي


حافظي على توازن ترطيب شعرك الطبيعي حتى أثناء تمليسه: يعمل جهاز الاستشعار الذي يتميز به MoistureProtect على تعديل حرارة لوحَي التمليس بحسب احتياجات شعرك الخاصة. وبالتالي، يحمي الشعر من التسخين المفرط مع كل تمريرة، وتُظهر الاختبارات أنه يتم الحفاظ على ترطيب الشعر بنسبة تصل إلى 57%.
حافظي على توازن ترطيب الشعر الطبيعي
تمليس الشعر من دون أي أطراف تالفة

تمليس الشعر
من دون أي أطراف تالفة


الهدف؟ شعر مالس وخالٍ من الأطراف التالفة والأضرار. فيتميّز جهاز تمليس الشعر MoistureProtect بلوحَين متحركين صُمّما خصيصًا لضبط نسبة الضغط على الشعر مع كل تمريرة. يحمي ذلك ساق الشعرة من الضرر كما يقلّص احتمال التلف.
شعر صحي ومسرّح بطريقة رائعة
شعر صحي ومسرّح بطريقة رائعة

شعر صحي ومسرّح
بطريقة رائعة


بالإضافة إلى العناية بشعرك أثناء عملية التمليس، يتميّز جهاز تمليس الشعر MoistureProtect بثلاثة إعدادات رقمية ووقت إحماء فوري يبلغ 15 ثانية فقط بالإضافة إلى ترطيب أيوني. وبفضل الترطيب الأيوني، ترطّب الأيونات السلبية المشحونة الشعر كما أنها تنعّم البشرة لتعزيز اللمعان والإشراق. أما النتيجة فهي شعر حريري ولامع وخالٍ من التجاعيد.

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شاهدي مدى
سهولتها

احصلي على أفكار لتسريحة الشعر- شاهدي مدى سهولتها

مقارنة أجهزة تمليس الشعر التي نقدمها

جهاز تمليس الشعر
مقارنة مع الحالي
Prestige Pro

Prestige Pro

Prestige Pro

جهاز تمليس الشعر
مقارنة مع الحالي
MoistureProtect

MoistureProtect

MoistureProtect

جهاز تمليس الشعر
مقارنة مع الحالي

جهاز تمليس الشعر
مقارنة مع الحالي

تقنيات العناية
  • تقنيات العناية
  • تقنيات Moisture Protect
  • مستشعر Moisture Protect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect

أداء التسريح
  • طول السلك: 6 إعدادات للسرعة والحرارة
  • 2300 واط
  • محرك للتيار المباشر، سرعة هواء تصل إلى 120 كم/الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • ناشر الهواء
  • طول السلك: 3 إعدادات للحرارة والسرعة
  • 2200 واط
  • محرك للتيار المتردد، سرعة هواء تصل إلى 120
  • كم/ الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (7 مم)
  • 3 إعدادات للحرارة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • 3 إعدادات مرنة للسرعة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)
  • 3 إعدادات مرنة للسرعة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)

الراحة
  • طول السلك: 2,5 م
  • مشبك التخزين
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • تصميم صغير
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • مقبض قابل للطيّ
  • فولتية مزدوجة
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • تصميم صغير
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • تصميم صغير

الكفالة
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
عرض كل أجهزة تمليس الشعر التي نقدمها
جهاز تمليس الشعر MoistureProtect

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