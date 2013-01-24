حافظي على توازن

ترطيب الشعر الطبيعي



حافظي على توازن ترطيب شعرك الطبيعي حتى أثناء تمليسه: يعمل جهاز الاستشعار الذي يتميز به MoistureProtect على تعديل حرارة لوحَي التمليس بحسب احتياجات شعرك الخاصة. وبالتالي، يحمي الشعر من التسخين المفرط مع كل تمريرة، وتُظهر الاختبارات أنه يتم الحفاظ على ترطيب الشعر بنسبة تصل إلى 57%.

