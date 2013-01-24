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Multi groomer

اختر أفضل أداة multi groomer

Series 7000

أداة تشذيب 13 في 1

سلسلة 7000 
Series 5000

أداة تشذيب 11 في 1

سلسلة 5000 
السلسلة 3000

أداة تشذيب 6 في 1

سلسلة 3000 

اختر أفضل أداة multi groomer

Series 7000
Series 5000
السلسلة 3000

أداة تشذيب 13 في 1

سلسلة 7000

أداة تشذيب 11 في 1

سلسلة 5000

أداة تشذيب 6 في 1

سلسلة 3000

أداة تشذيب 13 في 1

سلسلة 7000

أداة تشذيب 11 في 1

سلسلة 5000

أداة تشذيب 6 في 1

سلسلة 3000

أداة Multi groomer للحية والشعر

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11 أدوات لتشذيب اللحية والشعر
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مقبض قابل للغسل بالكامل لتنظيف سهل
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طاقة قصوى لتشذيب الشعر السميك بسرعة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وشاربيك وسوالفك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للمياه هذه. فهي مزوّدة بـ 11 ملحقات مختلفة لتمنحك حرية ابتكار تسريحات شعر مختلفة على الوجه وفي كل أجزاء الجسم، بينما تقوم الطاقة القصوى بتشذيب الشعر السميك بلطف.
QG3371/16

أداة Multi groomer للحية والشعر

كن أول من يراجع هذا البند

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11 أدوات لتشذيب اللحية والشعر
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مقبض قابل للغسل بالكامل لتنظيف سهل
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طاقة قصوى لتشذيب الشعر السميك بسرعة
QG3371/16
اعتنِ بلحيتك وشعرك وشاربيك وسوالفك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للمياه هذه. فهي مزوّدة بـ 11 ملحقات مختلفة لتمنحك حرية ابتكار تسريحات شعر مختلفة على الوجه وفي كل أجزاء الجسم، بينما تقوم الطاقة القصوى بتشذيب الشعر السميك بلطف.
تشذيب اللحية والشعر

للوجه والشعر


تشذيب اللحية والشعر

صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 7 أمشاط و4 أدوات متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم
قابلة للغسل بالكامل

حافظ على نظافة أداة العناية بالجسم


قابلة للغسل بالكامل
يمكن غسل المنتج بالكامل تحت المياه بشكل آمن وبحسب راحتك.

قابلة للغسل بالكامل

تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف


قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

قابلة للغسل بالكامل

تقنية  DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين


  استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك  الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا كوقت شرائها، حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.

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محتويات العلبة

    • الملحقات المضمّنة:
        
      • أداة تشذيب معدنية
      • أداة معدنية للتشذيب الدقيق
      • أداة تحديد اللحية والسكسوكة
      • أداة لتشذيب شعر الأنف واأذن
      • مشط للجسم
      • مشط للحية
      • مشطان للحية الخفيفة
      • 3 أمشاط للشعر
      • حقيبة تخزين

    مقارنة أداة multi groomer MG5730 مع أدوات multi groomer الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    عدد المرفقات الإضافية
    • 13
    • 11
    • 9
    • 6

    الأداء
    • *****
    • *****
    • ***
    • ***

    إعدادات الطول
    • 14 إعداد طول (1مم - 16مم)
    • 10 إعداد طول (1مم - 16مم)
    • 8 إعداد طول (1مم - 16مم)
    • 4 إعداد طول (1مم - 16مم)

    التشذيب الدقيق
    • X

    التشذيب المتعدد
    • الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف والجسم
    • الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف والجسم
    • الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف
    • اللحية والشارب وشعر الأنف

    فترة الاستعمال / فترة الشحن
    • استخدام لاسلكي
    • 120 دقيقة / ساعة
    • استخدام لاسلكي
    • 80 دقيقة / 16ساعة
    • استخدام لاسلكي
    • 70 دقيقة / 16ساعة
    • استخدام لاسلكي
    • 60 دقيقة / 16ساعة

    سهولة الاستعمال
    • تعمل تحت الدش 100%
    • تعمل تحت الدش 100%
    • ملحقات قابلة للغسل
    • ملحقات قابلة للغسل

    تتضمن أيضاً
    • أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، أمشاط لشعر الجسم، وحقيبة تخزين
    • أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، أمشاط لشعر الجسم، وحقيبة تخزين
    • أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، وحقيبة تخزين
    • أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، وحقيبة تخزين

    الضمان
    • 5 أعوام - ضمان عالمي
    • 4 أعوام - ضمان عالمي
    • 3 أعوام - ضمان عالمي
    • 3 أعوام - ضمان عالمي

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