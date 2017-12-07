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أفضل فرشاة أسنان نقدمها على الإطلاق
لعناية كاملة بالفم

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فرشاة أسنان DiamondClean Smart

سلسلة 9500
أبيض

أفضل فرشاة أسنان نقدمها على الإطلاق
لعناية كاملة بالفم

اختر واحد من الطرازين

فرشاة أسنان DiamondClean Smart

سلسلة 9500
أبيض

    اشعر بالثقة
    مع تغطية شاملة 100%

    Diamondclean smart white

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    سيساعدك المستشعر والتطبيق على اتقان طريقة التنظيف لتحصل على نظافة كاملة.

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    تمنحك رؤوس الفرشاة المميزة نظافة فم بنتائج استثنائية 

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    5 أوضاع و3 إعدادات قوة لتغطية كافة المتطلبات للعناية بصحة الفم

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    تمنحك رؤوس الفرشاة المميزة نظافة فم بنتائج استثنائية 

    رؤوس فرشاة ذكية تحدد الوضع والقوة المناسبة لك تلقائياً

    Up to 10 times more plaque removal

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف*

    Up to 7 times healthier gums in just 2 weeks

    لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات في غضون أسبوعين فقط*

    Up to 100% more stain removal in just 3 days

    إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100% في غضون 3 أيام فقط**

    Long-lasting fresh breath

    نفس منعش يدوم طويلاً

    *مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية

    **مقارنة بفرشاة أسنان يدوية مع معجون أسنان رائد للتبييض

    ما الذي يجعل فرشاة الأسنان هذه الأفضل في العالم؟

     

    فرشاة الأسنان DiamondClean Smart لديها عدة ميزات مفيدة أهمها التطبيق المتصل وجهاز الاستشعار الذكي. فهما يعملان معا لإعطائك الثقة الكاملة والراحة عند الإهتمام بتنظيف أسنانك وفمك.

    App Store
    Google Play
    DiamonClean Smart sensor suite
    Feature 1 - Real time feedback

    لا داعي للتخمين بعد الان، فأجهزة الاستشعار الذكية لدينا تعطيك تقارير فورية تساعدك على الاستفادة من الفرشاة الخاص بك بنسبة ٪100.

    Feature 2 - Missed spots

    جهاز استشعار الموقع يتتبع تغطيتك أثناء تفريش أسنانك، حيث تتمكن من رؤية أي المناطق التي نظفت وأي المناطق التي يجب أن تنظف. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على تغطية ٪100 ، ٪100 من الوقت.

    Feature 3 - Set goals, coaching, track progress

    يساعدك هذا التطبيق على تتبع وتلبية الأهداف الصحية لأسنانك مما يعطيك الثقة في ابتسامتك.

    رؤوس فرشاة أسنان تختار الأزرار المناسبة تلقائياً

     

    تتعقب فرشاة الأسنان هذه اعدادات الوضع والقوة المثالية لكل رأس فرشاة

     

    لذلك إذا ضغطت على Premium Gum Care، مثلاً، ستختار الفرشاة تلقائياً أفضل الإعدادات لتنظيف لثتك بلطف وفعالية.

    ملحقات مميزة، أي أن المظهر الجيد لن يقتصر فقط على ابتسامتك

    toothbrush glass holder

    ما عليك سوى وضع فرشاتك في الكأس الزجاجي الأنيق لتبدأ عملية الشحن فوراً.

    Travel case

    تستخدم حقيبة السفر المميزة كشاحن لشحن الفرشاة.

    ألم تقتنع بعد أن هذه هي الفرشاة المناسبة لك؟

     

    نمتلك مجموعة من فراشي الأسنان تلبي جميع احتياجاتك

    شاهد مجموعتنا من فراشي الأسنان الكهربائية
    See our range of electric toothrbrushes

    • مواصفات

      الاتصالية
      الاتصالية
      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      • تطبيق تنظيف الأسنان المتصل
      الطاقة
      الطاقة
      الفولتية
      • 110-220 فولت
      المواصفات الفنية
      المواصفات الفنية
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      • 14 يومًا******
      البطارية
      • قابلة للشحن
      نوع البطارية
      • ليثيوم أيون
      التصميم واللون الخارجي
      التصميم واللون الخارجي
      اللون
      • أبيض
      الخدمة
      الخدمة
      الضمان
      • ضمان محدود لمدة سنتين
      التوافق
      التوافق
      التوافق مع Android
      • هواتف Android
      • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
      التوافق مع iOS
      • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
      • iPhone 4S أو طراز أحدث
      • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث
      سهولة الاستخدام
      سهولة الاستخدام
      المقبض
      • تصميم مريح
      شاشة العرض
      • شاشة مضيئة
      توافق المقبض
      • رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      • رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      التعرُّف على رأس الفرشاة
      • للمزامنة مع الوضع المثالي
      تذكير بالاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير
      العناصر المضمنة
      العناصر المضمنة
      المقبض
      • فرشاة DiamondClean واحدة
      رؤوس الفرشاة
      • رأس C3 Premium Plaque Control واحد
      • رأس G3 Premium Gum Care واحد
      • رأس W3 Premium White واحد
      • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
      حقيبة للسفر
      • حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB
      شاحن زجاجي
      • 1
      أداء التنظيف
      أداء التنظيف
      الفوائد الصحية
      • لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات****
      الأداء
      • لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
      فوائد التبييض
      • بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%*****
      المؤقت
      • BrushPacer وSmarTimer
      السرعة
      • تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      معلومات عن الضغط
      • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
      • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      TouchUp
      • لضمان تغطية شاملة بنسبة 100%
      الأوضاع
      الأوضاع
      التنظيف
      • من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • مرتفع
      • متوسط
      • منخفض
      Deep Clean+‎
      • لتنظيف عميق ومنعش
      لصحة اللثة
      • عناية خاصة بالأضراس
      TongueCare+‎
      • لرائحة فم منعشة تدوم طويلاً
      White+‎
      • لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      C3 Premium Plaque Control
      • للإقران مع وضع Clean
      رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care
      • للإقران مع وضع Gum Health
      رأس الفرشاة W3 Premium White
      • للإقران مع وضع White+‎
      فرشاة اللسان TongueCare+‎
      • للإقران مع وضع TongueCare
      تقنية المستشعر الذكي
      تقنية المستشعر الذكي
      مستشعر الضغط
      • للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      مستشعر الموقع
      • لتحسين نسبة التغطية وتعقّب المناطق
      مستشعر حركة الفرك
      • لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
      خريطة فم ثلاثية الأبعاد
      • لتمييز الأماكن التي تعاني مشاكل
      TouchUp
      • لتنظيف البقع التي فوّتها
      مستشعر الوضعية
      • لتوجيهك إلى المناطق التي فوّتها
      الاتصالية
      الاتصالية
      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      • تطبيق تنظيف الأسنان المتصل
      الطاقة
      الطاقة
      الفولتية
      • 110-220 فولت
      انظر جميع المواصفات
      الاتصالية
      الاتصالية
      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      • تطبيق تنظيف الأسنان المتصل
      الطاقة
      الطاقة
      الفولتية
      • 110-220 فولت
      المواصفات الفنية
      المواصفات الفنية
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      • 14 يومًا******
      البطارية
      • قابلة للشحن
      نوع البطارية
      • ليثيوم أيون
      التصميم واللون الخارجي
      التصميم واللون الخارجي
      اللون
      • أبيض
      الخدمة
      الخدمة
      الضمان
      • ضمان محدود لمدة سنتين
      التوافق
      التوافق
      التوافق مع Android
      • هواتف Android
      • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
      التوافق مع iOS
      • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
      • iPhone 4S أو طراز أحدث
      • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث
      سهولة الاستخدام
      سهولة الاستخدام
      المقبض
      • تصميم مريح
      شاشة العرض
      • شاشة مضيئة
      توافق المقبض
      • رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      • رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      التعرُّف على رأس الفرشاة
      • للمزامنة مع الوضع المثالي
      تذكير بالاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير
      العناصر المضمنة
      العناصر المضمنة
      المقبض
      • فرشاة DiamondClean واحدة
      رؤوس الفرشاة
      • رأس C3 Premium Plaque Control واحد
      • رأس G3 Premium Gum Care واحد
      • رأس W3 Premium White واحد
      • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
      حقيبة للسفر
      • حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB
      شاحن زجاجي
      • 1
      أداء التنظيف
      أداء التنظيف
      الفوائد الصحية
      • لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات****
      الأداء
      • لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
      فوائد التبييض
      • بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%*****
      المؤقت
      • BrushPacer وSmarTimer
      السرعة
      • تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      معلومات عن الضغط
      • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
      • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      TouchUp
      • لضمان تغطية شاملة بنسبة 100%
      الأوضاع
      الأوضاع
      التنظيف
      • من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • مرتفع
      • متوسط
      • منخفض
      Deep Clean+‎
      • لتنظيف عميق ومنعش
      لصحة اللثة
      • عناية خاصة بالأضراس
      TongueCare+‎
      • لرائحة فم منعشة تدوم طويلاً
      White+‎
      • لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      C3 Premium Plaque Control
      • للإقران مع وضع Clean
      رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care
      • للإقران مع وضع Gum Health
      رأس الفرشاة W3 Premium White
      • للإقران مع وضع White+‎
      فرشاة اللسان TongueCare+‎
      • للإقران مع وضع TongueCare
      تقنية المستشعر الذكي
      تقنية المستشعر الذكي
      مستشعر الضغط
      • للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      مستشعر الموقع
      • لتحسين نسبة التغطية وتعقّب المناطق
      مستشعر حركة الفرك
      • لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
      خريطة فم ثلاثية الأبعاد
      • لتمييز الأماكن التي تعاني مشاكل
      TouchUp
      • لتنظيف البقع التي فوّتها
      مستشعر الوضعية
      • لتوجيهك إلى المناطق التي فوّتها

    الدلائل والمستندات

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

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