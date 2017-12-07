أفضل فرشاة أسنان نقدمها على الإطلاق
لعناية كاملة بالفم
فرشاة أسنان DiamondClean Smart
أفضل فرشاة أسنان نقدمها على الإطلاق
لعناية كاملة بالفم
فرشاة أسنان DiamondClean Smart
اشعر بالثقة
مع تغطية شاملة 100%
سيساعدك المستشعر والتطبيق على اتقان طريقة التنظيف لتحصل على نظافة كاملة.
تمنحك رؤوس الفرشاة المميزة نظافة فم بنتائج استثنائية
5 أوضاع و3 إعدادات قوة لتغطية كافة المتطلبات للعناية بصحة الفم
تمنحك رؤوس الفرشاة المميزة نظافة فم بنتائج استثنائية
رؤوس فرشاة ذكية تحدد الوضع والقوة المناسبة لك تلقائياً
إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف*
لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات في غضون أسبوعين فقط*
إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100% في غضون 3 أيام فقط**
*مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية
**مقارنة بفرشاة أسنان يدوية مع معجون أسنان رائد للتبييض
ما الذي يجعل فرشاة الأسنان هذه الأفضل في العالم؟
فرشاة الأسنان DiamondClean Smart لديها عدة ميزات مفيدة أهمها التطبيق المتصل وجهاز الاستشعار الذكي. فهما يعملان معا لإعطائك الثقة الكاملة والراحة عند الإهتمام بتنظيف أسنانك وفمك.
لا داعي للتخمين بعد الان، فأجهزة الاستشعار الذكية لدينا تعطيك تقارير فورية تساعدك على الاستفادة من الفرشاة الخاص بك بنسبة ٪100.
جهاز استشعار الموقع يتتبع تغطيتك أثناء تفريش أسنانك، حيث تتمكن من رؤية أي المناطق التي نظفت وأي المناطق التي يجب أن تنظف. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على تغطية ٪100 ، ٪100 من الوقت.
يساعدك هذا التطبيق على تتبع وتلبية الأهداف الصحية لأسنانك مما يعطيك الثقة في ابتسامتك.
رؤوس فرشاة أسنان تختار الأزرار المناسبة تلقائياً
تتعقب فرشاة الأسنان هذه اعدادات الوضع والقوة المثالية لكل رأس فرشاة
لذلك إذا ضغطت على Premium Gum Care، مثلاً، ستختار الفرشاة تلقائياً أفضل الإعدادات لتنظيف لثتك بلطف وفعالية.
ملحقات مميزة، أي أن المظهر الجيد لن يقتصر فقط على ابتسامتك
ما عليك سوى وضع فرشاتك في الكأس الزجاجي الأنيق لتبدأ عملية الشحن فوراً.
تستخدم حقيبة السفر المميزة كشاحن لشحن الفرشاة.
ألم تقتنع بعد أن هذه هي الفرشاة المناسبة لك؟
نمتلك مجموعة من فراشي الأسنان تلبي جميع احتياجاتك
-
-
مواصفات
- الاتصالية
-
الاتصالية
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
- الطاقة
-
الطاقة
|الفولتية
|
- المواصفات الفنية
-
المواصفات الفنية
|فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
|
|البطارية
|
|نوع البطارية
|
- التصميم واللون الخارجي
-
التصميم واللون الخارجي
|اللون
|
- الخدمة
-
الخدمة
|الضمان
|
- التوافق
-
التوافق
|التوافق مع Android
|
|التوافق مع iOS
|
- سهولة الاستخدام
-
سهولة الاستخدام
|المقبض
|
|شاشة العرض
|
|توافق المقبض
|
|مؤشر مستوى البطارية
|
|التعرُّف على رأس الفرشاة
|
|تذكير بالاستبدال
|
- العناصر المضمنة
-
العناصر المضمنة
|المقبض
|
|رؤوس الفرشاة
|
-
رأس C3 Premium Plaque Control واحد
-
رأس G3 Premium Gum Care واحد
-
رأس W3 Premium White واحد
-
فرشاة اللسان TongueCare+ واحدة
|حقيبة للسفر
|
|شاحن زجاجي
|
- أداء التنظيف
-
أداء التنظيف
|الفوائد الصحية
|
|الأداء
|
|فوائد التبييض
|
|المؤقت
|
|السرعة
|
|معلومات عن الضغط
|
|TouchUp
|
- الأوضاع
-
الأوضاع
|التنظيف
|
|3 مستويات من القوة
|
|Deep Clean+
|
|لصحة اللثة
|
|TongueCare+
|
|White+
|
- ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
-
ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
|C3 Premium Plaque Control
|
|رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care
|
|رأس الفرشاة W3 Premium White
|
|فرشاة اللسان TongueCare+
|
- تقنية المستشعر الذكي
-
تقنية المستشعر الذكي
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الموقع
|
|مستشعر حركة الفرك
|
|خريطة فم ثلاثية الأبعاد
|
|TouchUp
|
|مستشعر الوضعية
|
- الاتصالية
-
الاتصالية
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
- الطاقة
-
الطاقة
|الفولتية
|
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دليل المستخدم PDF
ملف,
1.0 MB
24 أكتوبر, 2020
-
دليل المستخدم PDF
ملف,
1.0 MB
24 أكتوبر, 2020
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
-
Data Act Document PDF
ملف,
305.3 kB
11 سبتمبر, 2025
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Eco passport PDF
ملف,
134.3 kB
25 أكتوبر, 2020
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إضافة منتج
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إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال أقر بذلك
You are about to visit a Philips global content page Continue
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