رؤوس فرشاة أسنان تختار الأزرار المناسبة تلقائياً

تتعقب فرشاة الأسنان هذه اعدادات الوضع والقوة المثالية لكل رأس فرشاة لذلك إذا ضغطت على Premium Gum Care، مثلاً، ستختار الفرشاة تلقائياً أفضل الإعدادات لتنظيف لثتك بلطف وفعالية.