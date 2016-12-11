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  • أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    Philips Sonicare DiamondClean Smart فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    HX9924/06

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare DiamondClean Smart فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

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    مراجعة كل DiamondClean Smart

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    اشعر بالثقة مع تغطية شاملة 100%

    • تدريب مخصص
    • مستشعرات رأس الفرشاة الذكية
    • ميزة الكشف عن رأس الفرشاة الذكية
    • 5 أوضاع، 3 درجات قوة
    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لتنظيف عميق

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لتنظيف عميق

    اضغط على رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control لاختبار أعمق تنظيف نقدّمه. وبفضل الجوانب الناعمة والمرنة، تحيط الشعيرات بسطح كل سن لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات*** وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها*.

    لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات* في غضون أسبوعيَن فقط

    لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات* في غضون أسبوعيَن فقط

    اضغط على رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care لتحسين صحة لثتك. استمتع بتنظيف لطيف وفعال على طول خط اللثة، حيث تبدأ أمراض اللثة، بفضل حجمه الأصغر والشعيرات المخصصة لخط اللثة. وقد أثبتت قدرته سريريًا على تخفيف التهاب اللثة بنسبة تصل إلى 100%* وعلى تزويدك بلثة صحية أكثر لغاية 7 مرات في غضون أسبوعيَن فقط.*

    إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%** في غضون 3 أيام فقط

    إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%** في غضون 3 أيام فقط

    اضغط على رأس الفرشاة W3 Premium White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامتك الأكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبتت قدرته سريريًا على إزالة كمية أكبر من البقع بنسبة تصل إلى 100% في غضون 3 ثلاثة أيام فقط.**

    استمتع برائحة فم منعشة تدوم طويلاً

    استمتع برائحة فم منعشة تدوم طويلاً

    اضغط على فرشاة اللسان TongueCare+‎ لإزالة الرائحة التي تسبب البكتيريا من مسام لسانك بلطف. تتميّز الفرشاة بـ 240 شعيرة MicroBristles مصممة خصيصًا لتتغلغل بين شقوق لسانك وتجوّفاته لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام التي تؤدي إلى رائحة فم كريهة. استخدمها مع رذاذ اللسان المضاد للبكتيريا BreathRx الذي نقدّمه لعملية تنظيف فائقة ورائحة فم منعشة جدًا.

    لتوجيهك للتنظيف بفرشاة الأسنان ولتمييز المناطق التي فوّتها

    لتوجيهك للتنظيف بفرشاة الأسنان ولتمييز المناطق التي فوّتها

    يُعلمك تطبيق Philips Sonicare عندما تبلغ مستوى تنظيف دقيقًا، كما يدرّبك على التنظيف بشكل أفضل وبانتباه أكثر.

    تُعيدك إلى البقع التي فوّتها لتغطية شاملة 100%

    تُعيدك إلى البقع التي فوّتها لتغطية شاملة 100%

    إذا فوّت بقعة أثناء تنظيف أسنانك، ستعلمك ميزة TouchUp المتوفرة في التطبيق بذلك. يمكنك بالتالي تمرير الفرشاة مرة أخرى لتكون واثقًا من التنظيف بصورة كاملة، في كل مرة.

    ابدأ بالاعتناء بشكل أفضل بالمناطق التي تعاني مشاكل

    ابدأ بالاعتناء بشكل أفضل بالمناطق التي تعاني مشاكل

    هل حدد لك طبيب الأسنان أي مناطق تعاني مشاكل؟ سنميّزها لك في خريطة الفم الثلاثية الأبعاد المتوفرة في التطبيق ونذكّرك بالتركيز عليها بشكل إضافي.

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean Smart ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فستومض الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.

    توجّهك لتخفيف حركة الفرك

    توجّهك لتخفيف حركة الفرك

    دَع فرشاة الأسنان الكهربائية تتولّى عملية التنظيف بأكملها. يأتي المقبض مزوّدًا بمستشعر لحركة الفرك لتذكيرك بتخفيف الحركة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحسين تقنيتك والحصول على تنظيف ألطف وأكثر فعالية.

    تحدد رؤوس الفرشاة أفضل إعدادات بشكل تلقائي

    تحدد رؤوس الفرشاة أفضل إعدادات بشكل تلقائي

    هل تتساءل عن الوضع والقوة اللذين يجب استخدامهما؟ لا تتساءل بعد اليوم. تم تضمين رقاقة صغيرة في رأس الفرشاة لإعلام فرشاة DiamondClean Smart بالرأس الذي تستخدمه. إذا نقرت فوق رأس الفرشاة gum-care مثلاً، فستعرف الفرشاة تحديد الوضع والقوة المثاليتَين للعناية بلثتك بطريقة لطيفة وفعالة في الوقت نفسه. وما عليك سوى الضغط على زر الطاقة.

    احرص على الاستفادة إلى أقصى حد من رأس الفرشاة

    احرص على الاستفادة إلى أقصى حد من رأس الفرشاة

    تتعرّض رؤوس الفرشاة للتلف مع الوقت وتصبح أقل فعالية في إزالة البلاك. ولكن بفضل ميزة التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة، لن تنسَ أبدًا وقت استبدال رأس الفرشاة. تتعقب فرشاة أسنانك مدة التنظيف وشدته لكل رأس فرشاة وتنبّهك عندما يحين وقت استبداله. يمكنك أيضًا مراقبة فترة استخدام رؤوس الفرشاة في تطبيق Philips Sonicare وحتى طلب الرؤوس البديلة لتكون دائمًا مستعدًا.

    اختر من بين 5 أوضاع و3 إعدادات قوة

    اختر من بين 5 أوضاع و3 إعدادات قوة

    تأتي فرشاة DiamondClean Smart مع 5 أوضاع لتلبية مجموعة من احتياجات تنظيف الأسنان: تم تخصيص وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع White+‎ لإزالة البقع، ووضع Deep Clean+‎ لتزويدك بعملية تنظيف عميق ومنعش، ووضع Gum Health لعملية تنظيف لطيفة وفعالة على اللثة، أما وضع Tongue Care فيُعتبر الوضع المثالي لتنظيف لسانك. فهو يفتّت بقايا الطعام الموجودة على اللسان ويزيل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة باختيار إعداد مرتفع لتعزيز التنظيف وإعداد منخفض للفم الأكثر حساسية.

    عملية شحن سهلة وأنيقة، في المنزل وخارجه

    عملية شحن سهلة وأنيقة، في المنزل وخارجه

    استمتع بأسبوعَين من الاستخدام المنتظم بعد عملية شحن كاملة. ولكن في حال انخفض مستوى بطاريتك أثناء التنقل، فيمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فما عليك سوى وضع فرشاتك في الشاحن على شكل كأس زجاجي، الذي يمكن وضعه في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل الفم.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      14 يومًا******
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • التوافق

      التوافق مع Android
      • هواتف Android
      • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
      التوافق مع iOS
      • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
      • iPhone 4S أو طراز أحدث
      • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      المقبض
      تصميم مريح
      التعرُّف على رأس الفرشاة
      للمزامنة مع الوضع المثالي
      تذكير بالاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      فرشاة DiamondClean واحدة
      رؤوس الفرشاة
      • رأس C3 Premium Plaque Control واحد
      • رأس G3 Premium Gum Care واحد
      • رأس W3 Premium White واحد
      • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
      شاحن زجاجي
      1
      حقيبة للسفر
      حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
      الفوائد الصحية
      لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات****
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      فوائد التبييض
      بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%*****
      المؤقت
      BrushPacer وSmarTimer
      معلومات عن الضغط
      • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
      • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      TouchUp
      لضمان تغطية شاملة بنسبة 100%

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • مرتفع
      • متوسط
      • منخفض
      Deep Clean+‎
      لتنظيف عميق ومنعش
      لصحة اللثة
      عناية خاصة بالأضراس
      TongueCare+‎
      لرائحة فم منعشة تدوم طويلاً
      White+‎
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

    • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع

      C3 Premium Plaque Control
      للإقران مع وضع Clean
      رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care
      للإقران مع وضع Gum Health
      رأس الفرشاة W3 Premium White
      للإقران مع وضع White+‎
      فرشاة اللسان TongueCare+‎
      للإقران مع وضع TongueCare

    • تقنية المستشعر الذكي

      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      مستشعر الموقع
      لتحسين نسبة التغطية وتعقّب المناطق
      مستشعر حركة الفرك
      لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
      خريطة فم ثلاثية الأبعاد
      لتمييز الأماكن التي تعاني مشاكل
      TouchUp
      لتنظيف البقع التي فوّتها
      مستشعر الوضعية
      لتوجيهك إلى المناطق التي فوّتها

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    الآراء

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    • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • * مقارنة بفرشاة أسنان يدوية مع معجون أسنان رائد للتبييض
    • * مقارنة بفرشاة DiamondClean
    • *** في وضع Gum Health مقارنة بفرشاة يدوية في غضون أسبوعَين
    • **** بعد 3 أيام من الاستخدام في وضع White+‎ مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
    • **** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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