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آلة الحلاقة Series 6000
Series 6000

راحة إضافية
تهيّج بشرة أقل

قم بالحلاقة بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة

آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

لأعلى مستوى من الدقة والراحة

Series 9000
Series 9000
آلة الحلاقة Series 7000، ‏S79300/16 من Philips

لحلاقة دقيقة وحساسة

Series 7000
Series 7000
آلة الحلاقة 6000، ‏S6630/11 من Philips

لتهَيج بشرة أقل

Series 6000
Series 6000

تمكّن 83% من الرجال من تقليل تهيّج البشرة بفضل آلة الحلاقة Series 6000 من Philips*

آلة الحلاقة الكهربائية Series 6000، ‏S6630/11، للاستخدام الرطب والجاف

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آلة الحلاقة Series 6000، ‏S6630/11 من Philips
تقدّم آلة الحلاقة Series 6000 من Philips حلاقة دقيقة بطريقة مثالية وتقلل تهيّج البشرة في الوقت نفسه. فهي مزوّدة بغلاف مانع للاحتكاك يعمل كسطح ناعم، وينزلق بسلاسة على بشرتك، لتقليل تهيّجها.
Anti-Friction Coating checkmark
غلاف مانع للاحتكاك
MultiPrecision Blades checkmark
شفرات MultiPrecision
MultiFlex Heads checkmark
رؤوس MultiFlex
*تم الاختبار على لحية لم تتم حلاقتها لمدة 24 ساعة، العدد 100، CTL، ألمانيا، 2018
آلة الحلاقة Series 6000 من Philips، غلاف مانع للاحتكاك

تقليل تهيّج البشرة


غلاف مانع للاحتكاك

تم تصميم غلاف خاص يتم وضعه على حلقات الحلاقة لتخفيف الاحتكاك على بشرتك، ما يمنحك عملية حلاقة سهلة وسلسة تقلل تهيّج البشرة.
آلة الحلاقة Series 6000 من Philips، نظام الشفرات MultiPrecision

احصل على حلاقة سريعة ودقيقة


شفرات MultiPrecision

ترفع شفرات MultiPrecision الشعر الطويل والقصير لقصه، إضافة إلى أي شعيرات متبقية، بتمريرات قليلة فقط.
آلة الحلاقة Series 6000 من Philips، رؤوس MultiFlex

انزلاق سلس على البشرة


رؤوس MultiFlex

رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات ومع 5 حركات مستقلة لاتباع منحنيات وجهك وتمكين آلة الحلاقة من الانزلاق على بشرتك براحة وبأقل مقاومة ممكنة.
آلة الحلاقة Series 6000 من Philips، &rlm;Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

حلاقة رطبة أو جافة


Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

اختر ما بين حلاقة سريعة وجافة أو حلاقة رطبة وأكثر راحة مع الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

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رؤية آلة الحلاقة Series 6000 قيد التشغيل

صورة مصغّرة لفيديو حول آلة الحلاقة Series 6000 من Philips

ماذا يوجد في علبة آلة الحلاقة S6630؟

    • أداة تشذيب دقيق
      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick: أداة تشذيب دقيق لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
    • حقيبة صغيرة للسفر
      حقيبة صغيرة للسفر:تتميّز حقيبة أداة الحلاقة المميزة بتصميم أنيق لتشغل مساحة أقل في حقيبتك. بالإضافة إلى ذلك، تجفف حجرة التهوية المضمّنة أداة الحلاقة حتى أثناء التنقل. 
    تأتي آلة الحلاقة Philips S6000 مزوّدة بحقيبة صغيرة للسفر وأداة تشذيب قابلة للتثبيت لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
    Philips Shaver Series 6000 Number 1 Logo
    Philips – العلامة التجارية الأولى في عالم آلات الحلاقة الكهربائية* 

    *المصدر: Euromonitor International Limited، أجهزة المستهلك 2018، لكل فئة من آلات الحلاقة للجسم، حجم البيع بالتجزئة في الوحدات، بيانات 2017
    Philips Shaver Series 6000 Green Product Logo
    بإمكان المنتجات الخضراء من Philips تخفيض التكاليف واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، وذلك من خلال إجراء تحسينات بيئية ملحوظة في مجال واحد أو أكثر من مجالات Philips الرئيسية للعناية بالبيئة، من توفير استهلاك الطاقة والتغليف والمواد الخطرة والوزن وإعادة التدوير وموثوقية فترة عمل المنتجات وسبل التخلص منها.
    آلة الحلاقة Series 6000، من Philips، جائزة التصميم للعام 2018
    إحدى أهم مسابقات التصميم وأشهرها في العالم. تعتبر جائزة تصميم المنتج iF رمزًا للتميّز في التصميم حول العالم، وهي تستقبل أكثر من 5000 طلب اشتراك من 70 بلدًا كل سنة.

    مقارنة آلة الحلاقة S6630 مع آلات الحلاقة الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    S7930/16

    حساسة ودقيقة
    مقارنة الميزات

    إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه

    • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب5 إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب8 إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات

    نظام الحلاقة
    • شفرات بنظام ‏MultiPrecision
    • شفرات بنظام ‏MultiPrecision
    • شفرات‏NanoTech الدقيقة
    • شفرات بنظام ‏V-Track الدقيقة
    • شفرات GentlePresicion

    الأداء
    • ★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★

    تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick

    سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف

    البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
    • 60 دقيقة / ساعة واحدة
    • 60 دقيقة / 3 ساعات
    • 60 دقيقة / 3 ساعات
    • 50 دقيقة / ساعة واحدة
    • 50 دقيقة / ساعة واحدة

    قابلة للغسل 100%

    تتضمن أيضًا
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة وفاخرة للسفر
    • لوحة شحن Qi
    • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
    • فرشاة تنظيف الوجه بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة وفاخرة للسفر
    • لوحة شحن Qi
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick

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    S9000 series
    Series 9000
    160 - 200 دولار أمريكي
    S7000 series
    Series 7000
    120 - 180 دولارًا أمريكيًا
    S5000 series
    Series 5000
    70 - 90 دولارًا أمريكيًا
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    ملحقات آلة الحلاقة Series 6000

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    الشعر

    الكثافة

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