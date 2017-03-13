أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick: أداة تشذيب دقيق لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
مصطلحات البحث
Series 7000
آلة الحلاقة الكهربائية Series 7000، S7930/16، للاستخدام الرطب والجاف
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.
حلقات SkinGlide
شفرات GentlePresicion
مستشعر BeardAdapt
حلقات SkinGlide
اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.
احصل على حلاقة دقيقة حتى على البشرة الحساسة مع شفرات صلبة وعالية الدقة. تم تصميم حواف الشفرات لقص الشعر بدقة، ما يقلل السحب أو الشد أو التمريرات المتكررة، حتى على اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.
يمكنك حلاقة حتى مناطق اللحية الكثيفة بفعالية. تستشعر آلة الحلاقة كثافة لحيتك وتضبط القوة تلقائيًا حسب الحاجة.
احصل على نصائح تكيّفية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. تم تطوير الخطة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لتزويدك بالنصائح حول روتين الحلاقة الذي تتّبعه والتقنية التي تعتمدها عبر تطبيق GroomTribe المتصل. يتعقّب التطبيق تحسّن بشرتك ويعدّل النصائح أثناء كل عملية حلاقة لأفضل النتائج لبشرتك.
أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick: أداة تشذيب دقيق لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
حقيبة صغيرة للسفر:تتميّز حقيبة أداة الحلاقة المميزة بتصميم أنيق لتشغل مساحة أقل في حقيبتك. بالإضافة إلى ذلك، تجفف حجرة التهوية المضمّنة أداة الحلاقة حتى أثناء التنقل.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
تأتي آلة الحلاقة Philips S7000 مزوّدة بحقيبة صغيرة للسفر وأداة تشذيب قابلة للتثبيت لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
*المصدر: Euromonitor International Limited، أجهزة المستهلك 2018، لكل فئة من آلات الحلاقة للجسم، حجم البيع بالتجزئة في الوحدات، بيانات 2017
|
آلة الحلاقةSeries 7000
S7930/16
حساسة ودقيقة
|
Shaver S9000 Prestige
SP9863/14
آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
|
Shaver S9000 Prestige
SP9860/13
آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
|
Shaver series 9000
S9031/21
آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
|
آلة الحلاقة series 6000
S6630/11
تقليل تهيّج البشرة
|
|
|
|
|
|
إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه
|
|
|
|
|
|
نظام الحلاقة
|
|
|
|
|
|
الأداء
|
|
|
|
|
|
تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
|
|
|
|
|
|
سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف
|
|
|
|
|
|
البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
|
|
|
|
|
|
قابلة للغسل 100%
|
|
|
|
|
|
تتضمن أيضًا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.