يأتي جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 مزوّدًا بلوح مضمّن متعدّد الزوايا من أجل الكي أفقيًا أو الكي بالبخار عموديًّا وكل ما بينهما. ؛تتصل أداة الكي + الرأس بتصميمها المريح مع محرك التسخين المزدوج بقاعدة قابلة للفك لاستخدامٍ مرن في كل أرجاء المنزل. تحتوي القاعدة على خزان مياه سعة 1,2 لترات.

يتيح الخطاف العلوي القابل للطي والمتصل باللوح تعليق ملابسك بسهولة. ويسمح الإرساء متعدد المواضع بتثبيت أداة الكي + الرأس على كل الجهات.