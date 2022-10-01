مصطلحات البحث

AR
EN
    أداة الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 مكواة بخارية

    DST8041/86

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    2 الجوائز

    عملية كيّ فعالة بفضل Azur السلسلة 8000 الجديدة من Philips. يسمح لك البخار الفائق السرعة الذي يبلغ 260 غ، أصبح بإمكانك التخلّص حتى من أصعب التجاعيد بتمريرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البدء على الفور مع قوة 3000 واط والحصول على نتائج مثالية بفضل البخار المستمر والقوي.

    إكتشف كلّ المميزات

    أقوى بخار مع التحكم الذكي بالطاقة

    • قوة 3000 واط
    • تدفق بخار مستمر بمعدل 90 جم/دقيقة
    • بخار كثيف فائق السرعة يبلغ 260 غ
    • ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
    إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

    إعداد مثالي لكل الأقمشة القابلة للكيّ. لضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب هذه المكواة بأي حروق للقماش القابل للكيّ، مع العلم أنك تستطيع استخدامها لكيّ كل ما تريده بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وبدون أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.

    قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

    انزلاق سلس فوق التجاعيد بفضل قاعدة مكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة واللطيفة على الملابس. وتتميز قاعدة المكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة الحفاظ على نظافتها.

    قم بالكيّ من دون مجهود مع البخار التلقائي والذكي

    استمتع بعملية كيّ سريعة لا تتطلب مجهودًا كبيرًا مع تقنية مستشعر الحركة الجديدة التي تكتشف كل مرة تحرك فيها المكواة لتقوم بتحرير البخار تلقائيًا.

    وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

    تساعد وظيفة تحرير الكلس بسرعة على الحفاظ على أفضل أداء عن طريق إزالة الكلس أو الترسبات الكلسية المتراكمة.

    تدفق بخار مستمر وقوي يصل إلى 90 جم/دقيقة

    مع تدفق بخار مستمر بمعدل 90 جم/دقيقة، تصبح كل تمريرة أكثر فعالية لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

    قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    ابدأ عملية الكيّ على الفور مع قوة إضافية لوقت إحماء سريع.

    بخار فائق السرعة يبلغ 260 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

    يزودك البخار الكثيف لمدة طويلة جدًا بقوة إضافية للتخلص من التجاعيد الصعبة على الأقمشة السميكة مثل بنطلون الجينز المفضل لديك. بخار فائق السرعة يصل إلى 260 غ لكيّ أكثر قوة بعد.

    كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 350 مل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

    لراحة بالك، تقوم المكواة البخارية بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 8 دقائق.

    دفعات عمودية من البخار لكي الملابس المُعلّقة على الشماعة

    تتيح لك دفعات البخار العمودية كيّ ثيابك مباشرةً وهي على الشماعة وكيّ الستائر وهي مُعلّقة في مكانها. اضغط على زر البخار الكثيف لإطلاق دفعات من البخار عند الطلب.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.78  kg

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      نعم
      سعة خزان الماء
      350  nm
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Elite باللون النحاسي الزهري
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2,5  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      إخراج بخار مستمر
      90  g/min
      الطاقة
      3000  W
      بخار عمودي
      نعم
      بخار فائق السرعة
      نعم
      طلقة بخار
      260  g
      الوضع العمودي
      طلقات بخار عند الطلب

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.