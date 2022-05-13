استخدام لغاية 3000 ساعة

إن تقنية AirFlux+‎ من Philips عبارة عن نظام تبريد قوي يحوّل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصباح. وبفضل المقاومة الأكبر للحرارة التي تتميّز بها مصابيح Ultinon LED من Philips، فهي تدوم لفترة أطول مقارنة بالمنتجات المماثلة المتوفرة في السوق حاليًا.