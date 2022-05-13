تمكّنك من رؤية الطريق بشكل أوضح مع ضوء أكثر سطوعًا لغاية 160%*
انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 5800 كلفن
فترة استهلاك تصل إلى 3000 ساعة من لمبة ذات أداء فائق
Ultinon Pro5100 من Philips
سطوع يخرق الظلام
تقدّم لمبات Ultinon Pro5100 LED من Philips رؤية إلى الأمام واضحة جدًا من دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين. تتميّز بتصميم صغير وسهل التركيب لتزويدك بشعاع أبيض ساطع. أصبحت القيادة في الليل أكثر أمانًا وأناقة بفضل مجموعة Ultinon Pro5100 الجديدة من Philips.
تقدّم لمبات Ultinon Pro5100 LED من Philips رؤية إلى الأمام واضحة جدًا من دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين. تتميّز بتصميم صغير وسهل التركيب لتزويدك بشعاع أبيض ساطع. أصبحت القيادة في الليل أكثر أمانًا وأناقة بفضل مجموعة Ultinon Pro5100 الجديدة من Philips.
*مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
إضاءة الطريق مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
إضاءة الطريق مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة
ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة
رقاقات LED عالية الجودة للسيارات
إضاءة المساحة التي يحتاج إليها السائق بالضبط على الطريق بدون إبهار السيارات القادمة
تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصباح، ما يسمح بفترة استهلاك أطول للمبة
توفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج
تصميم فريد يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في هيكل اللمبة، لتركيب سريع وسهل
LUM11258U51X2
LUM11336U51X2
LUM11342U51X2
LUM11972U51X2
LUM11362U51X2
LUM11012U51X2
LUM11005U51X2
LUM11362U51X2
LUM11366U51X2
يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
*تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.
أدوات مفيدة تساعدك على
الاختيار الصحيح
أدوات مفيدة تساعدك على
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
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