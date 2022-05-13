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    Ultinon Pro5100 من Philips

    سطوع يخرق الظلام

     

    تقدّم لمبات Ultinon Pro5100 LED من Philips رؤية إلى الأمام واضحة جدًا من دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين. تتميّز بتصميم صغير وسهل التركيب لتزويدك بشعاع أبيض ساطع. أصبحت القيادة في الليل أكثر أمانًا وأناقة بفضل مجموعة Ultinon Pro5100 الجديدة من Philips.

    Ultinon Pro5100 من Philips على الطريق
    رمز الرؤية الفائقة

    تمكّنك من رؤية الطريق بشكل أوضح مع ضوء أكثر سطوعًا لغاية 160%*

    رمز الأبيض البارد

    انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 5800 كلفن

    رمز فترة الاستهلاك الفائقة

    فترة استهلاك تصل إلى 3000 ساعة من لمبة ذات أداء فائق

    *مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين

    اكتشف مجموعة Ultinon Pro5100 من Philips

    u51 منتج h7

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

     

    تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.

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    u51 منتج h7

    لمبات ضوء الضباب الأمامية

     

    إضاءة الطريق مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.

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    رمز الضمان الممدد

    ضمان المنتج

     

    ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة

    تسجيل الضمان الممدد الخاص بك

    جرِّب التصميم الصغير الجديد لطرقات أكثر سطوعًا
     

    رمز رقاقات Led

    رقاقات LED عالية الجودة للسيارات

    إضاءة المساحة التي يحتاج إليها السائق بالضبط على الطريق بدون إبهار السيارات القادمة

    رمز التبريد

    تقنية التبريد AirFlux+‎


    تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصباح، ما يسمح بفترة استهلاك أطول للمبة

    رمز SafeBeam

    تقنية SafeBeam


    توفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج

    رمز التصميم الصغير والمتكامل

    تصميم صغير ومتكامل


    تصميم فريد يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في هيكل اللمبة، لتركيب سريع وسهل

    التصميم الصغير الجديد - Ultinon Pro5100 من Philips

    العثور على أفضل   لمبة LED للمصابيح الأمامية
    الخاصة بسيارتك

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

    لمبات ضوء الضباب الأمامية

    ملحقات لمبات المصابيح الأمامية LED

     

    يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.

    Type A
    Type A
    Type RCD
    Type RCD
    Type RCE
    Type RCE
    H
    Type H
    Type I
    Type I
    Type K
    Type K
    Type N
    Type N
    Type RCP
    Type RCP

    تأكد من شراء حلقة الموصل المناسبة و CANbus لطراز سيارتك

    *تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.

    Ultinon Pro5100 قياسية

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    حول لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips‏

    عرض الكتالوجات والدلائل التي نقدّمها

     

    أدوات مفيدة تساعدك على
    الاختيار الصحيح

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    رؤية كل لمبات المصابيح الأمامية LED

     

    اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك

    عرض كل لمبات المصابيح الأمامية LED

    اختبر قوة
    Ultinon Pro5100 من Philips

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    دعم لمنتجات السيارات

    دعم للمركبات والسيارات

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    مكان الشراء

    مكان الشراء

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    مقالات عن السيارات

    مقالات عن السيارات

    معرفة المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من Philips من خلال المقالات التي نقدّمها

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

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