سهل التثبيت

عند الترقية إلى المصابيح الأمامية LED، قد تحتاج إلى حلقات محوّل متوافقة مع طراز سيارتك لتركيب لمبة LED داخل المصباح الأمامي بشكل آمن. يسهل تركيب حلقات محوّل مصابيح LED من Philips وهي تتوافق مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات. يمكنك العثور على دليل المستخدم على صفحة الدعم من Philips***.