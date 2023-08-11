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مكبر صوت احترافي

HAL5023/00
  • تجربة صوتية غامرة من التلفزيون تجربة صوتية غامرة من التلفزيون تجربة صوتية غامرة من التلفزيون
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    مكبر صوت احترافي

    HAL5023/00

    تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

    سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.

    مكبر صوت احترافي

    تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

    سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.

    تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

    سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.

    مكبر صوت احترافي

    تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

    سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.

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    مراجعة كل الملحقات

      تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

      مع مضخّم صوت مضمّن

      • 2.1 مكبر صوت عمودي
      • مع مضخّم صوت مضمّن

      صوت تلفزيون أقوى

      اسمع المزيد في كل ما تشاهده، وفي كل أغنية تحبها. تقدّم قنوات 2.1 أفضل التأثيرات والنتائج والحوار. أما مضخم الصوت المضمّن فيسمح لك بأن تشعر بالجهير، سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى أم تشاهد فيلمًا شيقًا.

      شغّل محتوى الصوت الخاص بك عبر اتصال Bluetooth Audio

      قم بتوصيل جهازك المحمول عبر Bluetooth وشغّل مقاطع الموسيقى المفضلة لديك بفضل الأداء الصوتي المحسن لمكبر الصوت العمودي.

      إعداد واستنساخ سهلَين عبر قائمة التلفزيون الاحترافي

      قم بتكوين إعدادات مكبر الصوت العمودي بسهولة عبر قائمة الإعداد الاحترافية في تلفزيون MediaSuite. يمكن نسخ كل الإعدادات ذات الصلة ونقلها إلى أجهزة التلفزيون الأخرى من خلال الاستنساخ.

      كبل طاقة ذكي للتركيب السريع

      مع محول كبل الطاقة المصمم خصيصًا، لن تحتاج إلا إلى مقبس طاقة واحد فقط لتشغيل كل من مكبر الصوت العمودي والتلفزيون.

      تكوين صوت قابل للتخيص

      اختر أفضل إعدادات الصوت للحصول على أفضل تجربة صوت. عبر التحكم في الإعدادات الاحترافية، يمكنك تعيين المستوى الافتراضي والحد الأقصى لحجم الصوت. سيتم إعادة تعيين التكوين الافتراضي الذي تم اختياره لكل مستخدم جديد.

      مسح يمكن التحكم به لتوصيلات Bluetooth

      عند ربطه مع مسح بيانات المستخدم من التلفزيون، سيتم التأكد من أنه سيتم مسح معلومات إقران Bluetooth من الأجهزة المحمولة المستخدمة أيضًا.

      التحكم بمكبر الصوت العمودي بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

      لا تحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد مخصص. تحكم بسهولة في مستوى صوت مكبر الصوت العمودي من خلال جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

      حرية التركيب، سواء أكان التثبيت على الحائط أم على السطح

      يمكن وضعه بشكل مريح على سطح أو تثبيته بكتائف التركيب على الحائط المرفقة، وتصميم شبه منحرف أنيق يبدو رائعًا في أي إعداد.

      حماية ضد السرقة

      أحبط محاولات الإزالة غير المصرح بها للجهاز مع كبل مكافحة السرقة المضمن.

      ضمان احترافي

      يقدّم الجهاز الاحترافي ضمانًا احترافيًا: 3 سنوات.

      المواصفات التقنية

      • الملاءمة

        قابل للتركيب على الحائط
        نعم
        حماية ضد السرقة
        الكبل

      • الصوت

        إعدادات معدل الترددات
        • فيلم
        • الموسيقى
        • الصوت
        • الملعب
        قوة إخراج السماعة
        200 واط كحد أقصى / 100 واط RMS ‏(10‏% ‏THD)
        تكوين مكبر الصوت
        2.1 (2×2" + 1×3")

      • إمكانية الاتصال

        Bluetooth
        • SBC
        • A2DP
        إصدار Bluetooth
        4.2
        عدد توصيلات HDMI
        1
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • HDMI 1.4

      • الطاقة

        مصدر الإمداد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة
        30  واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط

      • الملحقات

        المضمنة
        • كتيفة التركيب على الحائط (عدد قطعتان)
        • محول سلك الطاقة على شكل حرف Y
        • كبل HDMI
        • كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        91,5 × 18 × 13  سم
        الوزن الإجمالي
        3.8  كلغ
        وزن المنتج
        2,5  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        70 × 12 × 7 سم

      • بيانات العبوة

        EAN
        ‎87 18863 03997 7

      • التغليف الخارجي

        GTIN
        ‎1 87 18863 03997 4
        عدد الأغراض التجارية
        4
        العلبة الكرتونية الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
        94 × 29 × 38,5  سم
        الوزن الإجمالي
        16.5  كلغ
        الوزن الصافي
        12  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        4.5  كلغ

      • بدعم من

        MediaSuite من السلسلة 5000
        HFL5014 HFL5114 HFL5214
        B-line من السلسلة 2000
        BFL2114 BFL2214
        MediaSuite من السلسلة 6000
        HFL6014 HFL6114 HFL6214

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