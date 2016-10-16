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  • حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    XZ5800/69

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة دقيقة وسريعة

    تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات ComfortCut السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حلاقة دقيقة وسريعة

    • نظام الشفرة ComfortCut
    • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
    • فرشاة تنظيف مع ميزة التحكم بالزيت
    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 40 دقيقة، أي ما يوازي 13 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لفترة ساعة واحدة

    شحن لفترة ساعة واحدة

    تمتع بحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل البطارية القوية التي نقدمها، والتي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف أدق من التنظيف باستخدام اليديَن

    فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف أدق من التنظيف باستخدام اليديَن

    اضغط على فرشاة التنظيف التي نقدّمها لتنظيف وجهك بدقة أكثر من استخدام اليدَين. استخدمها مع مادة تنظيف من اختيارك. تساعد الفرشاة في إزالة خلايا البشرة الميتة كما تعزز دوران الدم في الأوعية الدقيقة، مما يجعل بشرتك نضرة ومشرقة.

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    تتميز الشاشة بسهولة الاستخدام وهي تعرض المعلومات الأساسية لتمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر لانخفاض مستوى البطارية - مؤشر قفل السفر.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    المواصفات التقنية

    • التّعبئة

      خاص
      حزمة الهدايا

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      SmartClick
      فرشاة تنظيف مع ميزة التحكم بالزيت

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      نوع البطارية
      NiMH
      وقت التشغيل
      40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      الفضي الغامق، الفضي الفاتح
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50
      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      فرشاة التنظيف RQ560 أو RQ563
      يجب استبداله كل 3 إلى 6 أشهر

    • أداء الحلاقة

      SkinComfort
      ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      تتبع دقيق
      رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية أحادي المستوى
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر قفل السفر
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة تنظيف بميزة SmartClick
    Badge-D2C

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